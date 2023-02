ML – Milan, si rivede Florenzi: parte di allenamento in gruppo

Ottime notizie dall’infermeria del Milan. Il club rossonero ritrova alcuni calciatori importanti grazie ai recuperi graduali recenti.

Uno dei difetti maggiori del Milan negli ultimi mesi è stato sicuramente legato ai tanti, troppi infortuni di lusso. Stefano Pioli ha dovuto fronteggiare assenze tutt’altro che banali nella sua rosa.

Veramente difficile per i rossoneri affrontare tutti gli impegni, in una fase anche di calo mentale e fisico, con la rosa ovviamente sprovvista delle giuste risorse. E sul mercato non sono neanche giunti rinforzi per rinvigorire il gruppo.

Ma tale momento sembra alle spalle. Oggi da Milanello stanno giungendo notizie confortanti. In primis il rientro in gruppo di Fikayo Tomori e Ismael Bennacer, i quali saranno sicuramente a disposizione per Milan-Tottenham di martedì. Ma non soltanto.

Florenzi di nuovo in gruppo: manca da più di 5 mesi

La novità assoluta di oggi è che Alessandro Florenzi ha svolto parte dell’allenamento in gruppo. Un rientro davvero importante quello del terzino, lo scorso anno molto utile sia come alternativa di Calabria, sia in posizione più offensiva.

Florenzi nella seduta odierna ha preso parte al lavoro con la squadra nella prima mezz’ora. Segnali confortanti per mister Pioli, che ha sempre creduto molto nella duttilità e nell’esperienza dell’ex Roma.

Il numero 25 del Milan è fuori dallo scorso 30 agosto, quando si infortunò gravemente contro il Sassuolo. Poi l’intervento delicato in Finlandia al tendine in prossimità del bicipite femorale. Un infortunio tanto raro quanto delicato che lo ha lasciato ai box per più di 5 mesi. Ora il rientro in campo è molto più vicino.

Una buona notizia che si somma al rientro in gruppo di Zlatan Ibrahimovic della scorsa settimana. Mentre per Mike Maignan ancora lavoro personalizzato: impossibile vederlo in campo contro il Tottenham martedì in Champions League.