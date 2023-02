Berlusconi ancora milanista doc: la frecciata all’Inter è virale

Arriva la battuta di Silvio Berlusconi ancora in clima derby. L’attuale presidente del Monza non nasconde le sue origini da milanista al 100%.

Dal 2017, precisamente dall’aprile di quell’anno, Silvio Berlusconi non è più il presidente del Milan. Il noto imprenditore e politico italiano, tra i personaggi più discussi di sempre nel nostro paese, decise di cedere le sue quote.

Il passaggio di consegne al fantomatico manager cinese Yonghong Li segnò di fatto la fine dell’era più luminosa della storia del Milan, ovvero i 31 anni di gestione Fininvest, arricchiti da Scudetti, coppe internazionali, vagonate di campioni che hanno indossato la maglia rossonera.

Berlusconi da qualche tempo, assieme al braccio destro Adriano Galliani, si è rigettato nel calcio che conta prendendo in gestione il Monza, club brianzolo portato nel 2022 per la prima volta in Serie A. Ma nonostante la ‘lontananza’ da Milanello, il cuore di Berlusconi resta rossonero.

La battuta di Berlusconi ieri alle urne

L’esempio del suo attaccamento da tifoso al Milan è arrivato ieri. Ovvero durante le operazioni di voto per le elezioni regionali in Lombardia. Silvio Berlusconi da bravo cittadino si è recato al seggio ed è stato immortalato prima e dopo la votazione.

Ai cronisti presenti il Cavaliere ha lanciato una battuta inaspettata: “Ho votato per l’Inter” – ha ammesso un divertito Berlusconi facendosi immortalare dai fotografi presenti al seggio.

Una frecciatina tutt’altro che provocatoria, ma da tifoso milanista vero, eppure senza esagerazioni nei confronti dei rivali cittadini nerazzurri. Va detto e precisato che durante la sua carriera da patron del Milan, Berlusconi non ha mai avuto atteggiamenti scontrosi o indisponenti nei confronti dell’Inter, mantenendo un buon rapporto anche con il presidente rivale Massimo Moratti.

Anzi, quando era ancora un giovane imprenditore nel settore costruzioni e telecomunicazioni, si disse che Berlusconi era inizialmente interessato ad acquistare l’Inter. Pare che tentò un sondaggio nel 1982, ma l’allora patron Fraizzoli aveva già l’accordo con l’imprenditore Ernesto Pellegrini.

Fu prima di puntare sul suo grande amore rossonero, strappandolo dalle mani di Giussy Farina. Sotto la gestione Berlusconi, il Milan ha portato casa tra il 1986 ed il 2017 la bellezza di 29 trofei, fra cui 8 Scudetti e 5 Champions League.