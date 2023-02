Aldo Kalulu, il fratello di Pierre fa un gol alla Ibrahimovic (VIDEO)

Il difensore francese ha parlato in conferenza stampa e ha commentato anche il bel gol segnato dal fratello Aldo

Qualche ora fa si è svolta la conferenza stampa di vigilia di Milan-Tottenham con Stefano Pioli e Pierre Kalulu che hanno parlato dell’importantissima sfida di Champions League che aspetta i rossoneri domani.

L’allenatore ha sciolto qualche dubbio riguardo l’impegno contro gli Spurs e alcune possibilità curiosità, e la stessa cosa ha fatto il difensore francese. L’ex Lione ha risposto alle domande dei giornalisti, compresa quella rivoltagli da Carlo Pellegatti, che gli ha chiesto se avesse visto il bellissimo gol segnato ieri da suo fratello.

Il fratello di Kalulu, Aldo, milita in Ligue 2 tra le fila del Sochaux, ieri ha messo a segno un gran gol nei minuti finali della partita contro il Le Havre, portando i suoi al pareggio. L’attaccante ha agganciato il pallone in area di rigore mentre era spalle alla porta e lo ha girato in rete gon un bel gesto acrobatico. Si è trattato del quarto gol stagionale per Aldo Kalulu.

“Gol fantastico – ha commentato il fratello Pierre – guardiamo sempre le nostre partite. Per noi era un weekend non facile. Mi dà qualche consiglia che fa la differenza e che ascolto sempre”.

🌋 Kalulu / 1-1#FCSMHAC (Exceptionnellement ce sera des Images Sans Hervé pour ce match) pic.twitter.com/iwHMWqvMco — Hervé en images (@HerveEnImages) February 11, 2023

Kalulu sul suo momento e sulla nazionale

Il difensore ha poi parlato anche del suo periodo personale e della possibilità di raggiungere la nazionale in futuro, un’occasione che passerà però dalle sue prestazioni con la maglia rossonera.

“In questa ultima partita sono stato meglio mi sono sentito molto bene con il Torino. Posso essere ancora migliore. Per me è la prima volta che ho avuto un momento in cui non si vince, un periodo più difficile degli altri. Il morale, quando perdi, è meno alto, ma serve a renderti più forte”.

Kalulu ha poi aggiunto sulla nazionale: “L’addio di Varane alla nazionale? E’ un’opportunità in più per me, ma devo fare grandi prestazioni con il Milan prima”.