Pioli: “Il Tottenham ha un grande allenatore” , Kalulu: “Con Tomori stiamo sistemando gli ultimi dettagli” (VIDEO)

Non solo conferenza stampa! Stefano Pioli e Pierre Kalulu hanno parlato in vista di Milan-Tottenham anche dai campi di Milanello. Le dichiarazioni…

Manca ormai pochissimo a Milan-Tottenham, gara di andata degli ottavi di Champions League che tutti i tifosi non vedono l’ora di vedere. La squadra di Stefano Pioli sta cercando di prepararsi al meglio alla sfida ostica, consapevole quanto una squadra inglese può vantare caratteristiche importanti e mettere in difficoltà l’avversario. Lo abbiamo visto nella doppia sfida al Chelsea, ma anche nelle amichevoli invernali contro Arsenal e Liverpool.

E’ vero, c’è un certo timore, ma questo Tottenham, lo dicono i numeri e i risultati, è una formazione che può essere affrontata con tanto coraggio. Stefano Pioli e Antonio Conte si conoscono molto bene, non soltanto da un punto di vista personale, ma anche tattico. Entrambi stanno escogitando delle mosse precise per mettersi in difficoltà a vicenda. Non sarà come affrontare una squadra di Serie A. I ritmi saranno indubbiamente diversi, ma per fortuna il Milan può contare su un morale risollevato dopo la vittoria contro il Torino.

Di tutte le impressione e sensazione pre gara ne hanno parlato Stefano Pioli e Pierre Kalulu. Non soltanto in conferenza stampa. L’allenatore e il difensore sono stati intervistati sui campi di Milanello. Tutte le loro dichiarazioni di seguito.

Pioli: “La Champions League è un’altra cosa”

Stefano Pioli ha aperto l’intervista parlando approfonditamente della gara contro il Tottenham e del morale della sua squadra: “Sicuramente è una partita che da molta energie e molte motivazioni. C’è molta voglia di giocarla. E’ inevitabile che abbiamo sofferto tanto i risultati negativi. La vittoria col Torino ci ha risollevato, ma la Champions League è un’altra cosa a prescindere. Spero di cambiare i risultati rispetto alle gare precedenti con le squadre inglesi. La squadra di Conte è molto compatta e attenta alla fase difensiva. E’ allenata da un grande allenatore.

Pioli ha usato parole molto importanti per parlare della sua squadra. Un gruppo innanzitutto, che sta uscendo da un periodo davvero complicato: “Sono sempre stato molto orgoglioso di allenare questo gruppo, ancora di più oggi. Anche tra mille voci, i miei ragazzi continuano a dimostrare una grande compattezza, una grande voglia di stare insieme. Tutti hanno assolutamente remato dalla stessa parte”.

Parola a Pierre Kalulu. Il difensore ha iniziato analizzando il recente periodo di depressione che ha affrontato tutta la squadra: “Questa è una gara che ti carica molto. Sin da piccolo sognavo di giocare la Champions League. La vittoria ti da sempre più fiducia in te e nei tuoi compagni. Quando manca rientri dentro la settimana con meno morale, ma quando arrivano le partite sei sempre pronto a giocare. Contro il Torino, una rivale forte, abbiamo vinto e ovviamente siamo tornati a sorridere. Ma penso che l’atteggiamento in generale nostro ora va un pò meglio perchè abbiamo dato di più tatticamente e tecnicamente”.

Infine, Pierre si è concentrato sull’ottavo di finale contro gli Spurs: “Il Tottenham ha giocatori di alto livello, sia difensivi che offensivi. Io sono un giocatore a cui piace guardare il calcio in generale, quindi conosco tanti giocatori. Però il Tottenham lo conosceremo meglio sul campo. E’ bello confrontarsi con una squadra così forte. Con Tomori avremo ancora un pò di tempo per parlare degli ultimi dettagli!”.