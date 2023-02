Milan, firma ancora in dubbio: la Champions per il sì

La Champions League può aiutare ad avvicinare il Milan al giocatore. La firma può arrivare entro la Primavera: il punto della situazione

Testa e cuore alla partita di stasera. Il Milan di Stefano Pioli è pronto a sfidare il Tottenham per l’andata per gli ottavi di finale di Champions League.

I rossoneri sono reduci da un periodo davvero negativo, dove tutto è stato messo in discussione. Critiche ai calciatori ma soprattutto a Pioli e Maldini. Nessuno è stato davvero risparmiato. Contro il Torino, però, potrebbe essere arrivata la svolta dalla quale ripartire.

Il Diavolo ha conquistato i tre punti grazie al solito Olivier Giroud, bravissimo a battere Milinkovic-Savic con una perfetta incornata, su assist di Theo Hernandez. Dopo il gol la squadra di Pioli si è sciolta, tornando a mostrare un calcio piacevole. I rossoneri vogliono dimostrare di aver voltato definitivamente pagina e stasera proveranno a conquistare un successo che potrebbe cambiare nuovamente la stagione del Milan.

Nuove risposte

Serve l’apporto di tutti per vincere. Contro il Torino sono arrivate risposte più che confortanti dal reparto difensivo, dagli esterni Theo Hernandez e Saelemaekers, e chiaramente da Olivier Giroud. Ora tutto il popolo rossonero si aspetta una chiara risposta da Rafael Leao.

Il portoghese non è apparso ancora perfettamente inserimento nel nuovo sistema di gioco. Pioli gli ha dato libertà di movimento ma l’ex Lille si è acceso ad intermittenza ma non è stato straripante come in passato. Leao vive un momento particolare della sua carriera. I rumors attorno al suo nome sono davvero tanti. Non c’è un giorno in cui non si parla del suo futuro. Paolo Maldini, a margine del match contro il Torino, ha ammesso che non ci sono novità da segnalare ma che i contatti con il suo entourage stanno proseguendo. L’ottimismo di vedere il portoghese mettere nero su bianco è ancora tanto ma nei prossimi mesi si spera di passare dalle parole ai fatti.

Svolta Cardinale

Oggi Gerry Cardinale avrà un confronto con la dirigenza rossonera ed è certo che si faccia un punto della situazione anche relativa al rinnovo di Leao. Può essere il presidente a sbloccare la situazione. La speranza è che entro aprile arrivi la fumata bianca, così da poter programmare il mercato con maggiore serenità.

E chissà che la Champions non aiuti. Passare il turno farebbe tornare il sereno definitivamente e un clima di assoluta tranquillità il rinnovo non potrebbe che avvicinarsi. D’altronde le basi per la firma sono già esistono, con il Milan si è spinto oltre i sette milioni di euro netti a stagione per ottenere il sì di Leao.