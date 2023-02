Ammonito in Milan-Tottenham, era diffidato: salta il ritorno a Londra

Conte perde un titolare in vista di Tottenham-Milan: a San Siro è fatale l’ammonizione di un giocatore che era diffidato.

È andato al Milan il primo round degli Ottavi di Champions League. A San Siro il Tottenham è stato sconfitto 1-0 grazie a un gol di Brahim Diaz all’inizio del primo tempo.

I rossoneri sono tornati a giocare da squadra. La prestazione non è stata scintillante sul piano del gioco, però l’atteggiamento in campo era quello giusto. Si sono visti spirito, grinta e determinazione dei periodi migliori. Forse la crisi sta finendo, quella contro gli Spurs è stata la seconda vittoria di fila.

Adesso in calendario c’è l’impegno di campionato sabato a Monza, dove sarà fondamentale vincere di nuovo. Un altro successo aiuterebbe i campioni d’Italia a riprendersi e a rilanciarsi. Vietato commettere un passo falso, anche perché le rivali per la qualificazione Champions non avranno scontri diretti.

Conte perde un giocatore per Tottenham-Milan

Il ritorno da Milan e Tottenham andrà in scena mercoledì 8 marzo. Stefano Pioli per il match a Londra avrà sicuramente a disposizione Fikayo Tomori e Ismael Bennacer, assenti nella sfida a San Siro. Ci sarà anche un Alessandro Florenzi in migliore condizione fisica, dopo essere appena rientrato da un lungo infortunio muscolare.

Antonio Conte ritroverà Pierre-Emile Hojbjerg a centrocampo e sarà in rientro molto importante. Invece mancheranno per infortunio Hugo Lloris, Yves Bissouma e Rodrigo Bentancur. Ma non solo. Infatti, gli Spurs in difesa hanno perso Eric Dier.

Il centrale inglese era diffidato e l’ammonizione rimediata a San Siro lo costringerà a saltare il ritorno a Londra. Al suo posto giocherà uno tra Davinson Sanchez e Japhet Tanganga. Quest’ultimo è stato un obiettivo del Milan nel gennaio 2022 e nell’estate successiva, ma la trattativa poi non è andata in porto. Conte avrebbe evitato volentieri la squalifica di Dier, ma ormai sa di doverci fare i conti e si preparerà per rimpiazzarlo.