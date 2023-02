Ibrahimovic, l’amico giornalista malato terminale: Zlatan si commuove in diretta (VIDEO)

Un video davvero commovente quello che riguarda Zlatan Ibrahimovic, che si è emozionato per la terribile malattia del suo amico di vecchia data.

Zlatan Ibrahimovic sta tornando. In panchina per Milan-Torino, l’attaccante 41enne rossonero non intende mollare e ha come obiettivo quello di dare una grossa mano al suo Milan in difficoltà.

Ibra è considerato da tutto il mondo del calcio come l’esempio di leadership, testardaggine, forza di volontà. Non è un caso se, dopo un delicato intervento ai legamenti del ginocchio, voglia ancora tornare a giocare e divertirsi.

Ma di recente si è visto anche il lato più umano e delicato di Ibrahimovic, uomo che si raffigura col simbolo di un feroce leone ma che in fondo denota un animo assolutamente sensibile. Come mostrato per il gesto nei confronti di un vecchio amico gravemente malato.

Il messaggio di Ibrahimovic al giornalista olandese Slegers

Una storia davvero drammatica e toccante arriva dall’Olanda e ha in qualche modo riguardato Zlatan Ibrahimovic ed un suo caro amico di lunga data. Stiamo parlando di Thijs Slegers, rispettato giornalista della rivista “Football International”, considerato uno dei cronisti di calcio più esperti e stimati d’Olanda.

Slegers dal 2020 è affetto da leucemia acuta e ha intrapreso un lungo percorso di cure e terapie molto dure per cercare di combattere questo pericoloso tumore del sangue. Purtroppo giorni fa il giornalista olandese ha annunciato ufficialmente che i medici non potranno fare più molto altro per lui e che dunque è destinato ad essere sconfitto dalla malattia.

Lunedì sera è andato in onda per la TV olandese un programma a lui dedicato: Blood parents for Thijs, in cui ha partecipato anche un commosso Zlatan Ibrahimovic, il quale si è lasciato andare a messaggi sentiti e strappalacrime per l’amico. Ibra stesso ha raccontato del loro rapporto di lunga data.

Een emotionele Zlatan Ibrahimović met prachtige woorden voor Thijs Slegers❤️ — ESPN NL (@ESPNnl) February 13, 2023

“Era il mio unico amico quando ero giovane e perso. Non avevo davvero nessuno in Olanda. Poi mi ha contattato un giornalista – normalmente erano miei nemici – e siamo andati a cena insieme. Da quel momento siamo diventati buoni amici. Thijs mi ha aiutato e mi ha dato tutto il supporto di cui avevo bisogno. Siamo sempre rimasti in contatto e sarà sempre nel mio cuore”. Ibrahimovic si è poi rivolto direttamente a Slegers: “Thijs, voglio solo dirti che ti voglio bene, amico mio“.

Ibrahimovic e la scomparsa dei suoi due amici nel 2022

Sorprendente vedere Ibrahimovic così provato dalla situazione di un vecchio amico come Slegers. Senza dimenticare che nell’ultimo anno Zlatan ha visto andarsene altre due persone a lui molto care.

In primis l’agente storico Mino Raiola, forse la prima persona che credette alle potenzialità di Ibrahimovic ai tempi dell’Ajax. I due avevano un rapporto molto speciale e simbiotico, terminato con la malattia quasi fulminante del potente procuratore italiano.

In seguito, a fine anno, Ibrahimovic ha dovuto ricevere anche la notizia dell’addio a Sinisa Mihajlovic. L’ex allenatore serbo era grande amico di Ibra, come dimostrò la loro partecipazione assieme al festival di Sanremo del 2021.