Milan-Tottenham, Calvarese: “Romero da rosso ma non da VAR, vi spiego perché”

Milan-Tottenham, Calvarese non ha dubbi: “Intervento di Romero da rosso”. L’arbitro spiega i motivi del mancato intervento del Var

Grande notte per il Milan di Pioli. I rossoneri battono il Tottenham di Conte in Champions League, ma alcuni episodi arbitrali hanno fatto discutere. L’ex arbitro Calvarese ha analizzato le decisioni del direttore di gara.

Rilancio doveva essere, rilancio è stato. Il Milan cercava una grande vittoria dopo un mese di Gennaio disastroso per i rossoneri per dare continuità dopo i tre punti conquistati in campionato contro il Torino e dimostrare di essersi lasciati alle spalle il periodo nero. E quale migliore occasione del ritorno in Champions League? Nonostante i favori del pronostico avversi i rossoneri sono riusciti a sconfiggere il Tottenham di Conte per 1 rete a 0. Decisiva la rete di Brahim Diaz al 7 minuto nel match di San Siro, importantissima per sperare nel passaggio del turno da strappare in casa degli Spurs.

Nella gara, però, non sono mancate le polemiche. Alcune scelte dell’arbitro Sandro Scharer non hanno infatti convinto. In particolare, ha fatto discutere la mancata espulsione nei confronti del difensore degli Spurs Romero. Le polemiche non sono mancate, al 48′ il difensore degli inglesi si è reso protagonista di un intervento in netto ritardo su Tonali a gamba alta. L’arbitro ha però optato solo per il cartellino giallo, senza che il Var intervenisse nonostante le veementi proteste di Pioli.

Scarer, il giudizio di Calvarese: “Era rosso, ha sbagliato”

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, ex arbitro e ora opinionista, intervenuto ai microfoni di TVPlay. “Ha sbagliato, può succedere. Ha avuto una direzione ondivaga. Ha cambiato spesso idea. L’intervento secondo me era da espulsione. Romero è entrato a grande velocità, sopra la caviglia. Non è però da VAR. Dieci centimetri più in là sarebbe stato da VAR, è un fallo da rosso ma per la dinamica non è colpa del VAR se manca l’espulsione” ha spiegato. “Resta un fallo grave, perché mette a repentaglio l’incolumità dell’avversario, però meno pericoloso che l’intervento da un lato, perché il giocatore che riceve la scivolata può saltare”.

Può capitare, secondo l’ex arbitro, di sbagliare anche agli arbitri, proprio come succede ai calciatori. “Non è questione di italiano o meno, anche gli arbitri sbagliano”. Nessuna dietrologia, insomma: “Fa solo male al calcio. Il Milan è stato poco fortunato”. L’errore comunque pesa nella valutazione del giudizio dell’arbitro “Si aggiunge ad altri due episodi dubbi, un contatto di Kjaer in area e un altro su Richarlison a fine partita”. Quanto alla valutazione Calvarese non ha dubbi. “Secondo me è da 7.90”.

Quanto alla classe arbitrale, Calvarese ha ribadito la necessità di crescere nuovi arbitri, si tratta ti una fase di grande rinnovamento dopo lo stop di alcuni arbitri. “Bisogna lavorare per arrivare in alto” ha detto.