Antonio Conte resta in Italia dopo un controllo medico: l’annuncio del Tottenham

Notizia a sorpresa su Antonio Conte, arrivata dopo la partita tra Milan e Tottenham di Champions League. Decisione presa come confermato dal club.

Il Milan martedì ha battuto con merito il Tottenham. Successo di misura in Champions League che vale molto, soprattutto per il morale e per le ambizioni dei rossoneri.

Male invece la prova della squadra inglese. Antonio Conte è sembrato piuttosto rassegnato dopo una partita poco brillante, complici le assenze piuttosto dolorose a centrocampo per i suoi.

Lo stesso Conte non è proprio al top della forma. Visto che l’allenatore italiano è stato operato giorni fa alla cistifellea, organo al di sotto del fegato che si occupa di immagazzinare e concentrare la bile prodotta dal fegato e necessaria per la digestione e l’assorbimento dei grassi.

Conte resta in Italia: il motivo è di salute

La notizia di oggi è che Antonio Conte non è tornato a Londra con la sua squadra dopo Milan-Tottenham. Il motivo della permanenza di Conte in Italia riguarda le sue condizioni di salute.

Già nelle scorse settimane Conte era rimasto lontano dai campi di allenamento del Tottenham per l’operazione e per non accelerare troppo il suo rientro a pieno regime. Ma dopo la trasferta di Milano, Conte ha chiesto e ottenuto di praticare un altro periodo di riposo, una convalescenza consigliata dai medici per non stressarsi troppo dopo l’intervento di pulizia interna.

Following a routine post-operation check in Italy yesterday, Antonio Conte will remain at his family home to recover from his recent surgery. Health is the most important consideration and everyone at the Club wishes him well. Cristian Stellini will assume First Team duties. pic.twitter.com/k9L4ZcpGhv — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 16, 2023

L’ex Juventus e Inter ha scelto di restare dunque in Italia e passare del tempo assieme alla sua famiglia, come concordato con il Tottenham. Si parla di una decina di giorni di riposo assoluto per Conte, che dovrebbe tornare in panchina non prima di marzo e della gara di FA Cup contro lo Sheffield United. Vedremo dunque se sarà al suo posto per il ritorno di Champions con il Milan dell’8 marzo.

Al suo posto in panchina per le prossime gare ci sarà Christian Stellini, ex difensore italiano che negli ultimi anni è divenuto il vice-allenatore di fiducia di Conte, come visto già ai tempi dell’Inter.

Conte-Tottenham, rapporto al capolinea?

Non è da escludere che, a prescindere dai motivi medici, Antonio Conte sia sempre più lontano da Londra anche in senso professionale. Infatti l’allenatore italiano è in scadenza di contratto e potrebbe scegliere altre strade.

Conte non è contento dell’apporto sul mercato del club, soprattutto a gennaio scorso. Dunque potrebbe prendere una direzione nuova, che magari lo riporti in Italia definitivamente. Juventus, Milan e Roma sembrano i club maggiormente interessati al suo futuro.