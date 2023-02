Brahim Diaz, incontro decisivo: si decide il suo futuro

Dopo il gol vincente in Champions League, Brahim Diaz è stato protagonista di un incontro individuale per decretare una scelta importante.

Uno degli uomini su cui il Milan sta puntando forte per rilanciarsi in questo momento delicato di stagione è sicuramente Brahim Diaz. Buono tutto sommato l’andamento della sua annata rossonera.

Il numero 10 spagnolo non a caso ieri è stato il match-winner di Milan-Tottenham, sfida di Champions League decisa da un suo gol di rapina, con un tuffo aereo dopo la respinta corta del portiere Forster.

In attesa di preparare la sfida di ritorno a Londra prevista per l’8 marzo prossimo, Diaz è chiamato a fare una scelta molto importante per il suo futuro da calciatore professionista.

Incontro tra Diaz ed il c.t. del Marocco: il rossonero deve decidere

No, la decisione da prendere non riguarda il suo futuro con la maglia del Milan, visto che il prestito con i rossoneri scadrà a giugno prossimo. Bensì una scelta di altra natura, sempre calcistica.

Infatti è andato in scena un incontro importante tra Diaz e il commissario tecnico marocchino Walid Regragui, uomo che ha trascinato con grande forza e organizzazione il Marocco fino alle semifinali dei Mondiali 2022.

Il c.t. sta provando infatti a convincere Brahim Diaz a giocare con la maglia della Nazionale marocchina. Infatti il calciatore del Milan ha la famiglia di origine maghrebina, come si evince dal suo nome proprio. Ma da tempo Diaz ha fatto sapere di voler giocarsi le chance con la Spagna, sua nazione di nascita e per la quale ha militato nelle selezioni giovanili.

Il talento di Malaga deve prendere una decisione. Aspettare le Furie Rosse, pur sapendo di avere forte concorrenza in tal senso, oppure dire sì al Marocco ed essere certo delle future convocazioni? Pare che anche prima del Mondiale Regragui avesse tentato una chiamata last-minute per Brahin e portarlo al volo in Qatar, ma il tentativo non ha avuto esito positivo.

L’esperienza di Brahim Diaz con la Nazionale spagnola

In realtà Diaz una presenza con la Spagna l’ha già ottenuta. L’8 giugno 2021 nel test match contro la Lituania prima degli ultimi campionati europei, con il c.t. Luis Enrique che scelse di far giocare molti talenti dell’Under 21 nella nazionale maggiore.

Trattandosi di una semplice amichevole, Brahim Diaz può dunque ancora cambiare nazionale di riferimento e scegliere il Marocco. Intanto va segnalato come da giovanissimo il numero 10 del Milan abbia ottenuto una trentina di presenze circa con le selezioni minori della Spagna, dalla Under 17 alla Under 21.