Atalanta, si infortuna di nuovo: salterà anche il Milan

Problemi per l’Atalanta. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini ha perso un altro titolarissimo in vista del match con il Milan.

Il Milan dopo le vittorie contro Torino prima e Tottenham poi ha ritrovato fiducia e serenità. Un miglioramento fondamentale per uscire dal periodo buio di gennaio ed inizio febbraio.

Domani i rossoneri saranno ospiti del Monza in un match molto insidioso di campionato. Ma subito dopo sarà la volta di uno scontro diretto importantissimo per la zona alta della classifica.

Il 26 febbraio il Milan ospiterà l’Atalanta, squadra che storicamente crea problemi non di poco conto alla squadra di Pioli. Le due formazioni al momento sono appaiate in Serie A al terzo posto (assieme alla Roma).

Atalanta nei guai: si ferma ancora Duvan Zapata

L’Atalanta ha ritrovato ritmo e qualità nelle sue prestazioni, come conferma la vittoria in casa della Lazio di sabato scorso per 2-0. Un successo meritato e ottenuto grazie alla consueta prova massiccia di squadra.

Ma Gian Piero Gasperini non attraversa un momento di fortuna dal punto di vista degli infortuni e degli stop muscolari. Infatti è di poco fa la notizia dell’ennesimo forfait di uno dei suoi titolari storici.

Duvan Zapata si è nuovamente fermato. L’attaccante 31enne di nazionalità colombiana ha subito un infortunio muscolare come annunciato dall’Atalanta stessa. Gli esami a cui è stato sottoposto Zapata hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Al momento non è ancora chiaro quanto dovrà restare fermo il giocatore, ma si parla di uno stop di alcune settimane.

Zapata non è nuovo a problematiche di natura fisica. In questa stagione ha già saltato ben 10 incontri ufficiali con l’Atalanta, prima per un infortunio già alla coscia, poi per una contusione all’anca. Proprio quando il classe ’91 sembrava pronto a tornare ad alto livello, ecco l’ennesimo stop.

Una notizia sfortunata per Gasperini, ma buona per il Milan che non vedrà Zapata scendere in campo il 26 febbraio a San Siro. Il colombiano in carriera ha già segnato 5 reti ed effettuato 3 assist vincenti nei confronti con il club rossonero.

Non solo Zapata: Atalanta falcidiata dalle assenze

Momento delicato dunque per l’Atalanta, nonostante la classifica sorrida ai nerazzurri di Bergamo. Ma oltre a Zapata, Gasperini dovrà fare a meno per tutto il resto della stagione di un altro suo fedelissimo.

Il terzino olandese Hans Hateboer infatti si è procurato contro la Lazio la rottura del legamento crociato del ginocchio. Uno stop grave ma comune tra i calciatori, che equivale a 5-6 mesi di stop forzato. Inoltre salterà il Milan presumibilmente anche l’ex rossonero Mario Pasalic, fermo per un problema alla caviglia.