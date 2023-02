Calciomercato Milan, scippo del Barcellona: affare a zero

Il Barcellona è in corsa per un futuro parametro zero che piace anche al Milan: non sarà facile assicurarselo per i rossoneri.

Ci sono diversi giocatori interessanti che hanno un contratto che scade a giugno 2023 e che rappresentano ghiotte occasioni di mercato. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno facendo delle valutazioni e potrebbero portarne più di uno a Milanello.

Un colpo a parametro zero che viene dato per sicuro è Marco Sportiello, portiere che sembra destinato a diventare il nuovo vice di Mike Maignan. C’era stato un sondaggio per prenderlo già a gennaio, però non è andato a buon fine. L’Atalanta se l’è voluto tenere stretto fino a fine stagione.

Non c’è ancora un contratto firmato, ma la sensazione è che l’affare si farà. Ci sono stati contatti con il suo agente Giuseppe Riso, che assiste già alcuni calciatori rossoneri. I buoni rapporti possono favorire la riuscita di un’operazione che da diverse fonti viene data per certa.

Calciomercato Milan, colpo a zero dalla Germania?

Un altro nome accostato al Milan in questi mesi è Evan N’Dicka, difensore che milita nell’Eintracht Francoforte. La dirigenza aveva provato a comprarlo nel calciomercato estivo 2022, ma il club tedesco aveva rifiutato l’offerta e si è tenuta il giocatore anche a rischio di perderlo a parametro zero. Ed è proprio quest’ultima cosa che succederà, visto che non pare esserci nessuno spiraglio per un rinnovo del contratto in scadenza a fine giugno 2023.

Il 23enne francese può giocare sia come centrale sia come terzino. In Germania gioca come difensore nel centrosinistra in una retroguardia a tre, lo stesso tipo di assetto utilizzato da Stefano Pioli nelle ultime partite. La sua duttilità è molto apprezzata e farebbe comodo al Milan, soprattutto se si dovesse andare avanti con l’attuale modulo anche in futuro.

In Italia ci sono anche altre squadre che hanno messo gli occhi sull’ex Auxerre: Inter, Juventus e Napoli. C’è il rischio che si scateni un’asta, cosa fa gioco sia al giocatore sia al suo procuratore.

N’Dicka interessa a una big della Liga

Ovviamente, non mancano le richieste da altri campionati importanti per N’Dicka. Ad esempio, Sport.es conferma che il Barcellona sta valutando la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero in estate.

Nei giorni scorsi in Germania avevano dato per fatto l’accordo tra il club catalano e il difensore, però il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha smentito tale circostanza. Nulla sarebbe ancora deciso, anche se è vero che il Barcellona è tra le cinque-sei squadre maggiormente interessate al difensore dell’Eintracht Francoforte.