Milan, due assenze importanti con il Monza: l’annuncio di Pioli

Il tecnico dei rossoneri ha parlato in conferenza stampa e ha annunciato la doppia assenza in vista del match di domani contro i brianzoli

Il Milan domani pomeriggio alle 18 è impegnato sul campo del Monza per la 23esima giornata di Serie A. I rossoneri cercano continuità dopo i due successi con Torino e Tottenham e non vogliono sbagliare contro i brianzoli.

Poco fa ha parlato Stefano Pioli nella conferenza stampa di vigilia alla sfida e ha analizzato diversi temi, tra cui quello molto importante relativo alle condizioni degli infortunati. L’allenatore rossonero ha dato una notizia positiva, alla quale hanno fatto però seguito due notizie negative. Confermato il pieno recupero di Fikayo Tomori, che non era sceso in campo contro il Tottenham martedì, ma che ora è perfettamente arruolabile.

La prima brutta notizia riguarda invece Ismael Bennacer. L’algerino è ormai fermo da diverso tempo a causa di un problema al bicipite femorale sinistro, perché l’ultima sfida disputata è stata quella contro la Lazio di ormai tre settimane fa. Queste le dichiarazioni di Pioli sul centrocampista. “Recuperiamo Tomori, Isma no. Ha ancora qualche fastidio e non ha senso schierarlo. Mi auguro sia pronto per l’Atalanta”.

Out anche Davide Calabria

Ufficiale quindi l’assenza di Bennacer per domani, ma non sarà la sola. C’è infatti un’altra brutta notizia che riguarda l’infermeria e che è stata annunciata da Pioli. Si tratta stavolta di Davide Calabria.

“Non sarà disponibile neanche Calabria, che ha avuto un problema all’anca” – ha spiegato il tecnico emiliano. Un’altra assenza importante che va ad aggiungersi alle altre del Milan in un momento in cui serve stringere i denti. Calabria era entrato solamente nei minuti finali della partita contro il Torino ed era invece rimasto in panchina per tutto il tempo martedì sera contro il Tottenham in Champions.

Il capitano dei rossoneri ha pagato fino ad ora il cambio di modulo, ma poteva rappresentare un’alternativa molto importante in questo momento. C’è da capire ora quanto ne avrà con questo infortunio e quando potrà rientrare per dare una mano ai compagni. Sugli esterni del 3-5-2 ci saranno quindi ancora una volta Theo Hernandez e Alexis Saelemakers. In mediana invece Sarà ancora Rade Krunic a sostituire Bennacer, e Pioli in conferenza ha sottolineato di essere soddisfatto delle ultime prestazioni del bosniaco.