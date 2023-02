Dal Milan alla Juventus: il club bianconero prova lo scippo

La Juventus sta pensando di pescare un rinforzo dal Milan: sarebbe un trasferimento abbastanza clamoroso se si dovesse concretizzare.

La Juventus sta vivendo settimane molto delicate, considerando che ha subito una pesante penalizzazione in classifica per il caso plusvalenze. C’è il ricorso del club per far cancellare il -15, ma comunque c’è pure la parte della manovra stipendi che può portare un’altra sanzione.

Le indagini hanno provocato le dimissioni del Consiglio di Amministrazione, con il presidente Andrea Agnelli tra coloro che hanno lasciato la società bianconera. C’è un nuovo CdA e nei piani di John Elkann ci sarà anche un nuovo direttore sportivo in futuro. L’attuale ds Fabio Cherubini è destinato ad essere affiancato oppure sostituito.

La proprietà juventina vuole cambiare e sta valutando diversi nomi. C’è anche la possibilità che si opti per una soluzione interna, con Giovanni La Manna che verrebbe promosso rispetto all’odierno ruolo di responsabile dell’Under 23. Proprio lui viene dato in pole position da La Gazzetta dello Sport.

La Juventus prende un dirigente dal Milan?

La Manna è molto apprezzato dai vertici della Juventus e potrebbe spuntarla su altri candidati. Nella lista ci sono dei ds che piacciono ci sono alcuni nomi molti noti in Italia.

La Gazzetta dello Sport cita Cristiano Giuntoli del Napoli e Frederic Massara del Milan. Il primo è colui che ha costruito la squadra che sta dominando l’attuale Serie A, mentre il secondo ha collaborato con Paolo Maldini per assemblare quella che ha vinto lo scorso Scudetto. Due dirigenti assolutamente competenti e che farebbero molto comodo al club bianconero.

Sicuramente Napoli e Milan vogliono tenersi stretti i loro direttori sportivi. Per la Juve sarà molto complicato riuscire ad assicurarsi uno dei due. Sarebbe veramente sorprendente se succedesse un colpo di scena, anche perché ad oggi non risulta che questi dirigenti siano tentati di trasferirsi a Torino.

Galeone consiglia Massara o Giuntoli alla Juve

Giovanni Galeone in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua opinione su ciò che manca a Massimiliano Allegri: “Gli servirebbe Marotta. Un dirigente equilibrato ed esperto, conosce il calcio e si confronta con l’allenatore. Assieme a lui servirebbe anche un direttore sportivo come Giuntoli o Massara. Guardate cosa ha fatto Giuntoli in estate a Napoli“.

L’ex allenatore ha le idee chiare sulle necessità della Juventus, che nei prossimi mesi farà una scelta per la propria area sportiva. Da non escludere delle sorprese, anche una soluzione estera eventualmente. Certamente sarà fondamentale vedere quale destino avrà la squadra bianconera appena termineranno le note vicende giudiziarie. La retrocessione in Serie B non è qualcosa da scartare, la parte di processo per la manovra stipendi potrebbe portare una tegola pesante sulla testa della Vecchia Signora.