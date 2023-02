Ha rifiutato il Milan: l’agente rivela tutto

Nel corso dell’intervista è uscito fuori anche il retroscena sul possibile passaggio dell’attaccante francese in rossonero

Il Milan in estate si è rinforzato in attacco con l’arrivo di Divock Origi. Il belga è andato di fatto a prende il posto dell’infortunato Zlatan Ibrahimovic, diventando quindi la prima alternativa a Olivier Giroud nel 4-2-3-1 dei rossoneri.

Stefano Pioli aveva infatti bisogno di un centravanti che potesse garantire un buon apporto dal momento che lo svedese sarebbe stato fuori per tutta la prima parte della stagione. Ed effettivamente ancora oggi, a metà febbraio, non ha fatto il suo rientro in campo. Giroud, con i suoi 36 anni, non era considerato in grado di poter garantire un minutaggio così elevato da non intervenire sul mercato. Eppure l’ex Chelsea si è dimostrato il più integro fino ad ora lì davanti.

In passato però prima di chiudere per Origi a parametro zero dal Liverpool. Il club rossonero aveva vagliato diverse ipotesi. C’erano infatti diversi nomi sul taccuino di Paolo Maldini e Ricky Massara, e tra questi anche quello di un giovane attaccante francese, ovvero Randal Kolo Muani. Il classe ’98 era uno dei preferiti per la società, ma alla fine non si è arrivati a concretizzare una vera e propria trattativa per portare il giocatore a Milanello.

Il Milan ha fatto il possibile per Kolo Muani

Kolo Muani indossava la maglia del Nantes e quest’estate è arrivato il passaggio in Bundesliga all’Eintracht Francoforte a titolo gratuito. Ora però, dopo il Mondiale giocato da protagonista, il suo valore è schizzato alle stelle.

Il portale Transfermarkt ne fa una valutazione di addirittura 37 milioni di euro, per quello che a questo punto diventa un rimpianto per il Milan. Eppure il Diavolo non può recriminarsi nulla per il mancato acquisto del 24enne e ciò è stato confermato proprio dall’intermediario Cheikh Fall. Egli infatti ha parlato anche di lui in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Fall ha parlato delle sue ultime trattative, tra cui quella che ha portato qualche settimana fa Florian Thauvin all’Udinese. Ha poi svelato alcuni retroscena del passato e ha detto su Kolo Muani: “Il Milan c’era, ci ha provato, però il ragazzo voleva la Germania. Aveva voglia di provare il campionato tedesco per gli spazi e per le sue caratteristiche. Il Milan però aveva fatto di tutto”.