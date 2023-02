Monza-Milan, Tatarusanu: “Ora la difesa è più compatta”

Il portiere romeno ha commentato la vittoria e i progressi della difesa dei rossoneri ai microfoni di Milan TV

Il Milan potrebbe essere uscito definitivamente dalla crisi grazie alla vittoria di oggi in casa del Monza. La formazione di Stefano Pioli ha centrato il terzo successo di fila dopo quelli con il Torino e il Tottenham, ritrovando molte delle sue certezze.

Una vittoria fondamentale per il campionato, che permette al Diavolo di salire a 44 punti, staccando momentaneamente Roma e Atalanta e agganciando l’Inter al secondo posto. Primo tempo difficile e combattuto che i rossoneri riescono a sbloccare dopo circa trenta minuti grazie al quarto gol stagionale di Junior Messias. Il brasiliano ha raccolto al limite dell’area e scagliato un potente mancino che si è infilato alle spalle di Di Gregorio.

Nel secondo tempo il Monza è andato vicino al pareggio con il palo di Ciurria ma non è riuscito a evitare il ko e a portare a nove le partite da imbattuto. Uno dei dati più positivi per il Milan riguarda di certo la difesa, che oggi ha mantenuto la porta inviolata per la terza partita di fila. A fine match ha parlato anche di questo Ciprian Tatarusanu.

Le parole di Tatarusanu a fine partita

L’estremo difensore romeno è stato bravo a rispondere presente in alcune occasioni sui tiri dei brianzoli, ma anche fortunato quando il pallone è rimbalzato su di lui e poi terminato nuovamente sul palo.

Il 37enne esce anche stasera imbattuto e a fine gara ha commentato la vittoria ai microfoni di Milan TV. Queste sono state le sue dichiarazioni: “E’ stata una partita più difficile nel secondo tempo, ma abbiamo messo tanto carattere e abbiamo ottenuto un successo importantissimo. La difesa? Ora ce l’ho davanti a me, una difesa più compatta e si è visto in queste partite”.