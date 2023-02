Sky – Maignan e Bennacer, il rientro è ormai vicino: le ultime news

Da Sky Sport arrivano notizie sui rientri di Maignan e Bennacer, ma anche su Calabria e il miglioramento delle condizioni di Ibrahimovic.

Sembra che pian piano le cose si siano sistemando al Milan. Contro il Monza è arrivato il terzo successo consecutivo e sta migliorando lo stato di forma della squadra. Domenica prossima test importantissimo contro l’Atalanta a San Siro.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, Stefano Pioli potrebbe contare sia su Mike Maignan che su Ismael Bennacer per lo scontro diretto Champions. In settimana i due dovrebbero tornare ad allenarsi in gruppo ed essere poi a disposizione dell’allenatore.

Si tratterebbe di due rientri fondamentali. Maignan è il portiere titolare e, oltre ad essere bravissimo tra i pali, è anche molto abile palla al piede. Il suo ritorno sarebbe importante pure per la costruzione del gioco dal basso. Bennacer è un altro titolare e l’unico con le caratteristiche da regista a centrocampo. Anche lui è essenziale per la circolazione del pallone.

Non solo Maignan e Bennacer: aggiornamenti su Calabria e Ibrahimovic

Se Mike e Isma sono prossimi al rientro, diverso è il discorso per Davide Calabria. Per il capitano del Milan tempistiche di recupero più lunghe, forse 15 giorni. Pure lui ha avuto un infortunio muscolare, nello specifico a un muscolo dell’anca. Bisognerà aspettare.

Per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic, rientrato tra i convocati nel match contro il Torino, le sue condizioni continuano a migliorare. Sky Sport riferisce che stamattina ha fatto 30-35 minuti di allenamento molto intenso a Milanello, seguito dal suo preparatore atletico personale.

Pioli ha concesso il giorno libero alla squadra, ma chi non ha giocato contro il Monza si è messo a lavorare in vista dei prossimi impegni. Ibrahimovic ha grande voglia di tornare a giocare e spera di avere del minutaggio quanto prima. Pioli sa che lo svedese scalpita, però deve gestirlo nel modo giusto. Zlatan ha 41 anni ed è reduce da un infortunio molto serio, non bisogna forzare. Vedremo quando sarà l’occasione giusta per rivederlo in campo ad aiutare i compagni.