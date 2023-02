Calciomercato Milan, colpo dal Belgio: un ostacolo per Maldini

Il Milan deve contenere la concorrenza ad uno dei suoi maggiori obiettivi in vista della prossima estate. Forte richiamo dalla Premier.

L’ultima sessione estiva di mercato non ha fatto felici i tifosi del Milan. Chi si aspettava l’arrivo di calciatori pronti e già di livello internazionale per alzare l’asticella è rimasto deluso.

Il colpo Charles De Ketelaere, costato 35 milioni bonus compresi, non sta dando i frutti sperati. Per il resto sono arrivati giovani talenti osservati e seguiti da tempo, come chiaro segnale della politica dirigenziale.

Anche nel 2023 la storia non dovrebbe cambiare. Nel mirino di Paolo Maldini vi sono già alcuni interessanti giovani in rampa di lancio, giudicati già pronti per il salto di qualità in Serie A.

Il problema è che uno di questi giovani, seguito da tempo dai dirigenti del Milan, rischia di cadere ai piedi delle lusinghe inglesi. Concorrenza dalla Premier League per un attaccante che piace molto a Maldini e compagnia.

Noa Lang tentato dall’Everton: duello con il Milan

Il giocatore di cui parliamo è Noa Lang. Un obiettivo che il Milan mantiene già dallo scorso anno, quando in estate fu accostato spesso al club rossonero, pronto a fare incetta di talenti dal Club Bruges.

Ma dopo aver speso più di 30 milioni per l’affare De Ketelaere, è stato impossibile per Maldini e Massara ripiegare anche su Lang, valutato dal club belga almeno una ventina di milioni di euro.

La prossima estate sarà però quella dell’addio. Lang, come ammesso dal suo mentore Nourdin Boukhari tempo fa, è pronto al salto di qualità e lascerà presumibilmente il Belgio nel 2023. L’esterno d’attacco olandese è molto richiesto, infatti il Milan dovrà fare i conti con una concorrente inglese.

Secondo LiverpoolEcho, l’Everton si starebbe seriamente muovendo per portare Noa Lang in Premier League. Il club dei Toffees sta iniziando a dialogare con il suo entourage, provando già in queste settimane a bruciare la concorrenza rossonera. Il Milan infatti non mollerà facilmente, anche perché il profilo di Lang continua a piacere ed essere in cima alla lista desideri del club.

Everton su Lang, ma il colpo dipenderà dalla classifica

Lo strapotere economico ed il fascino della Premier League rischiano dunque di rappresentare un ostacolo per il Milan nella corsa a Noa Lang. Una situazione già vista in passato, quando Sven Botman (ex obiettivo dichiarato rossonero) preferì il prestigio ed i soldi del Newcastle piuttosto che la tradizione milanista.

Ma l’Everton, prima di programmare colpi futuri, dovrà stare attendo al suo destino sportivo. Gli inglesi sono infatti quart’ultimi in classifica in Premier, a solo un punto di vantaggio dalla zona retrocessione. In caso di clamorosa discesa in Championship, sarebbe difficile per l’Everton convincere un talento come Lang a trasferirsi nelle proprie fila.