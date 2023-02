Calciomercato Milan, l’agente allo scoperto: “Molti top club su di lui”

L’agente del giovane talento scopre le carte sul futuro del giocatore suo assistito: “Molti top club su di lui”

Il Milan è da sempre attento ai giovani talenti del nostro campionato. Tra di loro uno in particolare sta spiccando, ed ha certamente catturato le attenzioni anche di Maldini e Massara. L’agente del giocatore intanto glissa: “Ci sono molti top club su di lui”

Per un giovane calciatore tra le piazze migliori in cui crescere c’è sicuramente Empoli. La formazione toscana negli ultimi anni ha regalato alcuni dei prospetti migliori del campionato italiano, e anche quest’anno non stanno certo smentendo le aspettative.

La formazione di Paolo Zanetti è infatti molto giovane e ricca di giovani talenti, che hanno già attirato l’attenzione delle big del nostro campionato. Tra questi c’è sicuramente Tommaso Baldanzi. Il diciannovenne attaccante azzurro è una delle rivelazioni del campionato. Il giovane talento ha già messo a segno quattro reti in stagione, in 886′ minuti giocati.

Una rete, in particolare, è stata particolarmente gradita ai tifosi del Milan. Ha infatti segnato la rete decisiva che ha permesso agli azzurri di trionfare sugli odiati “cugini” nerazzurri nel match tra Empoli e Inter dello scorso 23 Gennaio.

Non solo. Baldanzi ha ammesso senza troppe remore che da piccolo tifava il Milan. Che Maldini si faccia tentare e lo porti in rossonero? Di certo la dirigenza milanista è sempre molto attiva sul mercato dei giovani. Le prestazioni di Baldanzi non sono certo passate inosservate a Maldini e Massara, e chissà che per lui non ci sia un futuro simile a quello di Bennacer, uno dei tanti talenti lanciati da Empoli negli ultimi anni, oggi perno dei rossoneri. Al momento, però, in vantaggio sul giocatore sembra esserci un’altra squadra italiana.

Pastorello sul futuro di Baldanzi: “Molti club su di lui”

L’agente del giocatore, Andrea Pastorello, è intervenuto a TVPlay e ha parlato tra le altre cose proprio del percorso e della grande crescita del suo assistito, attribuita in parte anche al lavoro di Zanetti. “Empoli è l’ambiente giusto. Ha tanto talento” ha detto in merito alle prestazioni di Baldanzi. Il procuratore ha voluto sottolineare le buone prestazioni del giocatore. Guai, però, a non mantenere i piedi per terra. “Dobbiamo pensare a fare bene di settimana in settimana e di definire la stagione con l’Empoli” ha detto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tvplay_calciomercatoit (@tv_play_official)

Baldanzi ha un talento innegabile, e a detta di Pastorello è normale che i grandi club gli mettano gli occhi addosso. Non è detto però che a fine anno sia sicuro l’addio ai toscani. “Capiremo cosa è meglio per il calciatore e valuteremo insieme all’Empoli”. Non è da escludere una permanenza in azzurro: “Per andare via bisogna andare in un club superiore” ha detto. Per Baldanzi sarà poi importante capire il minutaggio che avrà a disposizione.

Sul giocatore è comunque forte la corte del Napoli. “E’ un salto importante” ha sottolineato. “Il livello del Napoli oggi è molto alto”. Ha detto, confermando la stima verso il giocatore di molti club e non solo degli azzurri. “Non è un mistero che molti club lo attenzionino”.