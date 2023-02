L’assist mai visto del talento greco che ha stregato il Milan (VIDEO)

Il passaggio stupendo del nuovo talento 19enne finito nel mirino dei rossoneri. Ecco cosa ha fato Giannis Konstantelias durante l’ultimo match di campionato

Fino a pochi giorni fa nessuno lo conosceva ma da quando il suo nome è stato accostato al Milan, tifosi e addetti ai lavori hanno provato a documentarsi per conoscere meglio il talento di Giannis Konstantelias.

Si tratta di una nuova stella del calcio greco. Il classe 2003 di Volos si sta mettendo in mostra in Super League 1, con la maglia del Paok Salonicco. E’ un trequartista che gioca dietro la punta, come fatto ieri contro l’Aek Atene.

Il match con la squadra della capitale è stato vinto dal Paok grazie alle reti di Narey e Koulierakis ma c’è anche lo zampino di Konstantelias. Un passaggio vincente impossibile già solamente da immaginare.

L’assist fantastico di Konstantelias

Il talento greco, come si vede bene dalle immagini, riesce a servire il compagno nonostante si trovi per terra con le mani poggiate sul campo di gioco.

Ενέργεια βγαλμένη από τα παραμύθια και τους θεούς της μπάλας. Πόσο ευλογημένοι που ζούμε και βλέπουμε από κοντά αυτό το θαυματουργό παιδί.

Όσοι αγαπούν πραγματικά το ποδόσφαιρο χαίρονται απόψε. Αυτά. #paokaek #Konstantelias pic.twitter.com/W2GV1KtqdD — Stavros Sountoulidis (@sts71) February 19, 2023

In pochi istanti Koulierakis palleggia, colpisce il pallone col petto e di destro serve l’assist per Narey. Un vero colpo di genio per il giovanissimo greco, che il Milan – secondo gli ultimi rumors – sarebbe pronto ad acquistare.

Ci sarebbero già stati dei contatti tra l’entourage del giocatore e Paolo Maldini. Affare da circa 10 milioni di euro per battere la concorrenza dello Strasburgo, del Siviglia e dell‘Inter