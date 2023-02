Un americano a Milano: colpo dalla MLS di Maldini

Il Milan potrebbe abbracciare un altro americano. I rossoneri pronti a sfidare la Juventus. Ecco di chi si tratta

Il Milan è ormai da qualche anno a stelle e strisce. Il club rossonero, dopo la lunga avventura con Silvio Berlusconi al comando, e una breve parentesi cinese, è passato in mano al fondo Elliott. Ora, da qualche mese, al comando abbiamo Gerry Cardinale.

Il numero uno di RedBird ha di fatto proseguito nel programma tracciata dalla famiglia Singer. Nessun volo pindarico sul mercato e grande programmazione. Il Milan, dopo un periodo negativo, è tornato a guardare al futuro con ottimismo. Il ritorno in Italia di Cardinale ha davvero portato bene: davanti ai suoi occhi Tonali e compagni sono tornati a vincere. Era successo già contro Inter e Juventus, martedì è così arrivato il prestigioso successo con il Tottenhem.

Prima di lasciare l’Italia, il numero di RedBird ha confermato la piena fiducia nell’Area Sport. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, il Milan proseguirà con i suoi uomini al comando, a partire da Paolo Maldini e Frederic Massara, passando chiaramente per Stefano Pioli.

Milan sempre più americano

Serve la qualificazione alla Champions League per continuare a crescere e programmare con fiducia. Con l’ingresso nel Cda di Randy Levine, presidente dei New York Yankees, il club rossonero è pronto ad aggredire con forza il mercato americano.

Nei prossimi mesi potrebbero così arrivare nuove partnership con realtà a stelle strisce. Ma il mondo americano potrebbe abbracciare il Diavolo davvero a tuttotondo.

Rinforzo americano

In estate, negli ultimi giorni del calciomercato, il Milan un po’ a sorpresa, ha deciso di mettere le mani su Sergino Dest. L’esterno, che tanto bene ha fatto ai Mondiali, era arrivato dopo l’infortunio di Florenzi. Ora è finito un po’ ai margini del gruppo. Il suo riscatto, a 20 milioni di euro, dal Barcellona appare praticamente impossibile.

L’avventura del terzino può dunque considerarsi agli sgoccioli ma il Milan potrebbe accogliere altri americani. Si è tanto parlato nell’ultimo periodo dell’occasione Pulisic. Il calciatore, certamente tra i più talentuosi degli Stati Uniti, è in uscita dal Chelsea, dopo la campagna faraonica di gennaio. Rappresenta un’importante opportunità ma bisogna fare i conti con uno stipendio alto, oltre che con la grande concorrenza, soprattutto inglese.

Proprio dall’Inghilterra arrivano notizie in merito ad un nuovo interesse da parte del Milan per un calciatore americano. Secondo quanto riportato da ’90min’, il club rossonero, con la Juventus, sarebbe in prima fila per mettere le mani su Cade Cowell. Classe 2003 di Ceres, California, di proprietà del club della MLS, San Jose Earthquakes. Il giocatore, già nel giro della Nazionale, è un attaccante, che gioca soprattutto come ala sinistra. Su Cowell si registra anche l’interesse di Bayern Monaco e Newcastle.