Calciomercato Milan, nuovo bomber sudamericano: colpo da 40 milioni

Il Milan guarda anche in Brasile per il futuro: c’è un giovane attaccante che piace molto a Maldini e Massara. Tanta la concorrenza internazionale.

Gli osservatori rossoneri sono molto attivi nei campionati stranieri, guardano tantissime partite e segnalano i migliori talenti. Paolo Maldini e Frederic Massara si confrontano costantemente con il capo-scout Geoffrey Moncada.

Oltre alle leghe europee, anche quelle sudamericane sono oggetto di monitoraggio ovviamente. Tra i giovane che piacciono molto al Milan c’è Vitor Roque. Si tratta di un ragazzo che solo il 28 febbraio compirà 18 anni e che è già seguito da tante importanti squadre europee.

Milita nell’Atletico Paranaense e ha esordito in Prima Squadra nell’ottobre del 2021. Sembra un predestinato a diventare un top player, però deve ancora fare tanta strada per aver arrivare a un certo livello. Il potenziale è notevole e tutti si aspettano una crescita enorme nei prossimi anni.

Calciomercato Milan, affare Vitor Roque: chi è in pole position

È il Mundo Deportivo a dare la notizia dell’interessamento del Milan per Vitor Roque, sul quale ha posato gli occhi pure l’Inter. Atletico Madrid, Chelsea, PSG e West Ham sono altre società in corsa per assicurarsi il talento brasiliano. Ma in pole position ce n’è un’altra.

È il Barcellona ad essere in vantaggio sulla concorrenza. Il ragazzo ha indicato nella squadra blaugrana la sua preferita per il futuro. Il suo agente André Cury è già stato a Barcellona per incontrare il direttore calcio Mateu Alemany e il direttore sportivo Jordi Cruyff. Ha parlato anche con Deco, ex calciatore che fa da consigliere del Barça per il Sudamerica e che sponsorizza fortemente l’ingaggio di Roque.

Il procuratore ha chiarito che il suo assistito sogna di vestire la maglia blaugrana. L’Atletico Paranaense chiede 35-40 milioni di euro per cedere il proprio gioiello, finora autore di 7 gol e 3 assist 36 presenze. Un prezzo molto elevato e che, ad esempio, il Milan difficilmente pagherà.

Il Barcellona avrà la meglio?

Cury ha esortato il Barcellona a fare la propria mossa per assicurarsi Roque. Una delegazione del club catalano si recherà in Brasile per parlare direttamente con il presidente dell’Atletico Paranaense e anche per spiegare al ragazzo e alla sua famiglia il progetto sportivo.

Il Barça deve stare attento al suo bilancio, dato che non è nelle migliori condizioni e c’è da rispettare il Fair Play Finanziario. Però l’attaccante brasiliano piace moltissimo ed è considerato un possibile successore di Robert Lewandowski, pur essendo più basso (1,72 metri). È comunque un centravanti potente, veloce, tecnico e con spirito combattivo. Vedremo se la società blaugrana la spunterà sulle altre. Viste le cifre necessarie per l’investimento, difficile pensare che il Milan o altre squadre della Serie A possano acquistare Roque.