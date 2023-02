La Juve insiste, lo vuole scippare al Milan

E’ finito nel mirino della Juventus, che vorrebbe scipparlo al club rossonero. Difficile, però, una separazione con il Milan. E’ legatissimo a Maldini

Non è poi passato così tanto tempo dal rinnovo con il Milan ma sui giornali sportivi si continua ad insistere: la Juventus vuole ripartire da uno dei punti fermi del club rossonero.

Chiaramente stiamo parlando ancora una volta di Frederic Massara. Il nome Direttore Sportivo del Diavolo anche oggi è in prima pagina su Tuttosport. Il quotidiano torinese si chiede perché il dirigente rossonero sia il profilo giusto dal quale i bianconeri vorrebbero ricominciare.

Massara così piacerebbe per la sua capacità di fare scouting e per il profilo basso. Inoltre, sa pescare talenti nei mercati alternativi. E – elemento da non sottovalutare – ha un ottimo rapporto con Massimiliano Allegri, che conosce da tantissimi anni.

Massara rossonero

Massara, come è noto, è blindato da un contratto fino al 30 giugno 2024: “AC Milan è lieto di comunicare che in data odierna il CdA del Club ha approvato i rinnovi biennali del Direttore dell’Area Tecnica Paolo Maldini e del Direttore Sportivo Frederic Massara. Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del nostro Club“.

Era questo il comunicato con il Milan annunciava le firme di Massara, oltre che chiaramente di Maldini, lo scorso 1 luglio. Fu una trattativa davvero lunga che tenne con il fiato sospeso tutti i tifosi rossoneri. La fumata bianca arrivò nella tarda serata del 30 giugno. Dalle parti di Casa, l’idea di un passaggio di Massara alla Juventus non la stanno prendendo in considerazione.

Massara è legatissimo a Paolo Maldini e la sensazione è che finché Il Direttore dell’Area Tecnica sarà dietro la scrivania dei suoi uffici di Casa Milan, ci sarà anche il Direttore Sportivo. L’ex Roma è chiaramente uno degli artefici della conquista dello Scudetto ed è inevitabile che ci siano club che apprezzino il suo operato.

Gli ultimi colpi

In questi giorni si sta parlando soprattutto di due acquisti dell’ultimo mercato: da una parte abbiamo Malick Thiaw, arrivato per soli 7 milioni, che è la sintesi perfetta di ciò che significa fare scouting. Allo stesso tempo però si continua a criticare l’acquisto di De Ketelaere, arrivato a Milano per ben 32 milioni di euro più 3 di bonus.

Una cifra importante, che il classe 2001 non ha ancora dimostrato di valere. Dalle parti di casa Milan si predica calma e tutti sono convinti che il talento dell’ex Club Brugge emergerà. E’ solo questione di tempo per celebrare l’ennesimo colpo della coppia Maldini-Massara. Una coppia che difficilmente si separerà e che il tifo rossonero si augura possa condurre con serenità il prossimo calciomercato.