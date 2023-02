Milan, allenatore dalla Premier per il post-Pioli? In Inghilterra confermano

In Inghilterra ribadiscono il nome di un allenatore che piacerebbe anche al Milan per un eventuale post-Pioli: al momento, solo un’ipotesi però.

La dirigenza rossonera non ha mai pensato davvero all’esonero di Stefano Pioli in questo inizio di 2023. Nonostante sette partite senza vittorie e con qualche sconfitta pesante, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno sempre ribadito la loro massima fiducia nel mister.

Sui social network aveva anche ripreso piede l’hashtag #PioliOut, che aveva già accompagnato l’arrivo dell’allenatore emiliano nell’ottobre 2019. Diversi tifosi non credevano più in lui e tuttora mantengono dei dubbi, nonostante i ritrovati successi. Domenica a San Siro arriva l’Atalanta e si spera che la squadra riesca a superare l’impegnativo test.

Ad ogni modo, la panchina di Pioli non sarà mai messa in discussione fino al resto della stagione. Salvo colpi di scena clamorosi, la società andrà avanti con lui fino alla fine. Se sarà necessario, farà dalle valutazioni solamente tra qualche mese. Tutto dipenderà dai risultati e dal fatto di avere ancora in mano il gruppo.

Milan, nuovo allenatore dalla Premier League? L’indiscrezione

In queste settimane sono trapelati diversi nomi per un’eventuale sostituzione dell’attuale tecnico del Milan. Ce n’è qualcuno che piace particolarmente ai tifosi rossoneri.

Uno gradito è certamente Roberto De Zerbi, che sta facendo bene alla guida del Brighton. Dopo le esperienze con Sassuolo e Shakhtar Donetsk, è volato in Inghilterra e si sta facendo apprezzare anche in un campionato di altissimo livello come la Premier League.

Il giornalista inglese Matt Law del Telegraph ha confermato che De Zerbi verrebbe preso in considerazione dal Milan in caso di divorzio da Pioli. Stesso discorso vale per altre squadre della Serie A: Inter, Juventus e Roma.

In Premier League, invece, è il Tottenham a valutare la possibilità di passare da un allenatore italiano ad un altro. Oggi in panchina c’è Antonio Conte, ma sua permanenza è fortemente in dubbio. Il suo contratto scade a fine giugno e l’opzione per il rinnovo annuale potrebbe non essere esercitata.

De Zerbi, la clausola e il malumore

Law spiega che De Zerbi è rimasto un po’ deluso nell’ultima finestra invernale del calciomercato. Si aspettava che il Brighton investisse per rafforzare la squadra e aumentare le chance di qualificazione in Europa. Per questo potrebbe prendere in considerazione l’addio a fine stagione.

Ma per il tecnico bresciano non sarà facile lasciare la sua attuale panchina. Infatti, nel contratto che firmato è presente una clausola di risoluzione da 11,5 milioni di sterline e il Brighton potrebbe chiedere il pagamento di tale cifra per liberarlo. Vedremo se sarà destinato a cambiare aria oppure se proseguirà per un altro anno nei Seagulls.