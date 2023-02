Trevisani difende De Ketelaere: “A Monza non è un errore. Presto tutti sul carro” (VIDEO)

Il giornalista Trevisani ha realizzato un video con delle parole di incoraggiamento nei confronti di De Ketelaere: crede che esploderà al Milan.

La stagione di Charles De Ketelaere non è ancora decollata, ma al Milan non perdono le speranze. Paolo Maldini ha ribadito in più occasioni che il belga ha un contratto di cinque anni e che c’è massima fiducia in lui. Troppo presto per le bocciature definitive, anche se è lecito aspettarsi qualcosa di più.

In maglia rossonera abbiamo già visto casi di giocatori che hanno avuto bisogno di una stagione o due prima di esplodere. Basti pensare a Rafael Leao, che per due anni ha avuto un rendimento altalenante e che poi poi è stato decisivo per la conquista dello Scudetto. E Sandro Tonali? Nel primo anno a Milano non aveva affatto impressionato, ma nel secondo è salito notevolmente di livello.

Anche Stefano Pioli ha fatto più volte questi due esempi, ricordando ai critici che a volte è necessario avere pazienza con i giovani. In Italia di pazienza spesso ce n’è poca, piace di più emettere sentenze nette e poi magari “salire sul carro”. Era certamente lecito attendersi delle prestazioni migliori dall’ex talento del Club Brugge, però bocciarlo prematuramente è fuori luogo.

De Ketelaere, Trevisani crede in lui

Anche se non mancano i commenti negativi, nell’ambiente Milan e non solo c’è chi ha fiducia in De Ketelaere. Il giornalista Riccardo Trevisani di Sportmediaset, ad esempio, ha mandato un messaggio di incoraggiamento al giocatore.

Apparte tutte le considerazioni giusto o sbagliato… ma che bravo. Che bel gesto, ce ne fossero di giornalisti che usano la loro voce per queste cose pic.twitter.com/FWsTLyeBGA — Kleo (@CriticoMilanist) February 21, 2023

Queste le parole dell’ex telecronista di Sky Sport: “Caro Charles, non dare retta a nessuno. Non ascoltare quelli che dicono che non segni neanche con le mani, non ascoltare quelli che in questo momento non ti stanno aiutando, non ascoltare coloro che dicono che non vali 30 milioni di euro. Non ascoltare nessuno. In Italia è passato Dennis Bergkamp, che tirava le punizioni in fallo laterale quando stava in Italia e poi è stato uno dei calciatori più belli da vedere nel calcio di vent’anni fa“.

Trevisani aggiunge anche delle considerazioni legate al gol che non è riuscito a realizzare nell’ultimo Monza-Milan: “Quello di Monza non è un errore, ma una serie di sfighe connesse in un momento in cui sei Paperino e hai la nuvola di Fantozzi sulla testa. Sul cross Giroud deve fare il velo per farti arrivare la palla, Tonali invece di tirare te la può passare, Saelemaekers te la può dare prima e meglio, poi Pessina è bravo a non farti segnare. Hai zero gol su quel gol non fatto. Con il Tottenham hai sbagliato e hai fatto un errore gigante, ma non ti deprimere, perché arriverà il tuo momento“.

CDK esploderà nel Milan?

Il noto giornalista non ha dubbi sul valore di De Ketelaere e la sua futura esplosione: “Arriverà il momento in cui segnerai, inizierai a fare buone prestazioni. Io vedo già un atteggiamento diverso nelle ultime settimane. E poi saliranno tutti sul carro. Oggi è un carro sul quale siamo io, te e pochi altri. Ma il carro di De Ketelaere si riempirà, come è successo con Tonali e con Leao. Per me è un giocatore forte, in questo momento tanto sfortunato e che si riprenderà. Deve solo trovare il tempo di diventare un grande calciatore“.

La speranza è quella di vedere un CDK capace di fare un salto di qualità ben prima della fine della stagione. È importante anche per lui riuscire già a breve ad incidere nella fase offensiva del Milan. Ultimamente si è trovato in buona posizione per fare gol e non ce l’ha fatta, però deve insistere e si sbloccherà. Una rete può essere la chiave di volta della sua stagione.