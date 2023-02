Milan, Maignan suona la carica: “Stesse intenzioni” – FOTO

Mike Maignan è tornato a suonare la carica. Il suo post social ha fatto impazzire i tantissimi tifosi. Sta tornando, finalmente!

Mike Maignan è mancato tantissimo a questo Milan. Cinque mesi d’assenza dal campo sono stati tremendi, per lui e per la squadra. E ovviamente per i tantissimi tifosi che ormai adorano il portierone francese e le sue magie tra i pali. L’infortunio al polpaccio è stato però davvero pesante. A dicembre, quando sembrava fosse ormai prossimo al rientro, Mike è stato colpito da una ricaduta, una vera mazzata per il suo morale. Non si è però perso d’animo e ha continuato a pazientare, seguendo la tabella di marcia per la riabilitazione.

Maignan ha visto la sua squadra soffrire tremendamente durante il mese di gennaio. Conosciamo bene la crisi nera che ha attraversato il Milan, una crisi di risultati e prestazioni che è sembrata interminabile. Con il mercato a far da cornice al mese di gennaio, i tifosi hanno chiamato a gran voce un nuovo acquisto per la porta, capendo che Mike Maignan ne avrebbe avuto ancora per molto. E’ stato messo nel frattempo alla gogna Ciprian Tatarusanu. Tante critiche al romeno, molte immeritate, dato che era la squadra tutta a non funzionare in quel periodo.

Il Milan si è comunque rialzato, con Stefano Pioli a riprendere in mano le redini della sua squadra. Ma è chiaro che se si vogliono raggiungere risultati importanti in questa stagione, c’è bisogno del miglior Mike Maignan. E lui, è pronto a tornare finalmente!

Maignan finalmente in gruppo

Come vi ha raccontato oggi MilanLive.it, Mike Maignan è tornato ad allenarsi oggi con il resto dei compagni. Il francese non ha svolto però l’intera seduta in gruppo. Soltanto una prima parte, per poi svolgere un lavoro personalizzato sul campo. Ma tutto fa ben sperare che manchi davvero pochissimo. La gara casalinga contro l’Atalanta rappresenta la data che Mike ha messo nel mirino per il suo ritorno in campo. Ma non è detto che sia completamente pronto per i novanta minuti.

Cinque mesi d’assenza sono tanti, e ci vorrà un pò prima di scrollarsi tutta la ruggine di dosso. Se non dovesse essere quella contro i bergamaschi la partita giusta, sarà quella immediatamente dopo contro la Fiorentina. Intanto si attendono novità nella giornata di domani, per capire se Magic Mike svolgerà l’intero allenamento insieme al gruppo.

Lui, intanto, ha voluto suonare la carica, mandare un segnale a tutti i tifosi che lo stanno aspettando impazientemente.

Maignan, il post social fa impazzire i tifosi

Mike Maignan dopo l’allenamento di oggi ha voluto comunicare il suo ritorno. Ci siamo quasi insomma. Ma il messaggio fondamentale che ha voluto mandare fa capo al fatto che gli obiettivi suoi e di squadra non sono cambiati. Su Twitter, il portierone ha postato le foto di oggi a Milanello insieme ai compagni, scrivendo in didascalia “Stesse intenzioni”. Non è cambiato nulla, Mike sta tornando con la stessa voglia, grinta e leadership che lo hanno contraddistinto.