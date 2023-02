ML – Maignan in gruppo: le ultime da Milanello

Le ultime notizie da Milanello relative alle condizioni di Mike Maignan, Alessandro Florenzi, Davide Calabria e Ismaël Bennacer. Domenica a San Siro arriva l’Atalanta

Il Milan riabbraccia Mike Maignan. Il portiere francese – come appreso da MilanLive.it – si è allenato con il gruppo per l’intera sessione.

Ancora un passo in avanti importante, dunque, per l’estremo difensore francese, che ieri aveva lavora in parte con il resto della squadra. Oggi, dunque, è arrivato il via libera definitivo che avvicina Maignan al match contro l’Atalanta. Toccherà chiaramente a Stefano Pioli decidere se convocarlo o meno ma dopo cinque mesi dall’ultima partita bisogna continuare ad andarci con i piedi di piombo. Il peggio, però, è certamente alle spalle.

Oggi la sfida di domenica è davvero un obiettivo concreto ma il grande obiettivo di Maignan resta quello di poter difendere la porta del suo Milan contro il Tottenham il prossimo 8 marzo. Metterà dunque minuti nelle gambe e nei guanti – se così si può dire – prima del suo ritorno in Champions League. Atalanta o Fiorentina dunque segneranno il suo ritorno in campo, prima della grande notte che tutti i tifosi aspettano.

Le ultime da Milanello

Il Milan è tornato, così, ad allenarsi in mattinata in vista del match contro l’Atalanta di domenica sera. Le buone notizie non sono legate solamente a Mike Maignan.

Ha lavorato con il resto del gruppo, infatti, anche Alessandro Florenzi, che salvo cambi di programmi verrà finalmente convocato per la partita contro i bergamaschi.

Bisogna aspettare ancora un po’ invece per Ismaël Bennacer e Davide Calabria, che come ieri hanno svolto un allenamento personalizzato sul campo. Il Milan conta seriamente di avere l’infermeria vuota nel giro di pochi giorni. Se l’algerino e l’italiano non dovessero esserci contro l’Atalanta, punteranno alla Fiorentina.