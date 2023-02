Onana e Dzeko come Lukaku e Barella: è lite durante Inter-Porto (VIDEO)

I due giocatori interisti sono stati beccati a litigare durante la partita di Champions League. Qualche giorno fa era successo lo stesso a Lukaku e Barella.

La scena di qualche giorno fa aveva fatto parecchio discutere, deludendo l’ambiente interista e non poco. Parliamo della lite in campo tra Nicolò Barella e Romelu Lukaku. I due compagni nerazzurri si erano ritrovati a litigare nel bel mezzo del match di campionato contro la Sampdoria, gara terminata in pareggio. Offese e brutte parole tra il centrocampista e l’attaccante. In particolare era stato Barella ad attaccare il compagno per un passaggio sbagliato.

Al termine della partita, Simone Inzaghi era subito corso in difesa dei suoi due giocatori, affermando che cose di questo tipo possono accadere, ma che non sono giustificate e affatto gli piacciono. Poi è stato il turno di Romelu Lukaku, che intervistato a Sky Sport ha dichiarato che Barella è il primo compagno che porterebbe in guerra, alleggerendo il peso di quanto accaduto giorni prima nella sfida alla Sampdoria, e riportando toni pacifici nell’aria.

Eppure, in casa Inter si è tornati a litigare. Ancora due compagni si sono scontrati nel bel mezzo di una partita, stavolta quella di Champions League contro il Porto. La scena non positiva tra Lukaku e Barella sembra non aver portato insegnamenti.

Onana-Dzeko, è scontro totale

Nella partita tra Inter e Porto di Champions League si è assistito ad una scena molto simile a quella cui hanno dato luogo Romelu Lukaku e Nicolò Barella. Stavolta a litigare sono stati Edin Dzeko e André Onana. La lite in campo tra i due compagni nerazzurri è stata evidente, ripresa dalle telecamere in maniera sostenuta. Si è visto nello specifico il portiere interista sbraitare contro l’attaccante bosniaco. Il motivo?

Edin Dzeko dalla trequarti aveva intimato Onana di smetterla di protestare con l’arbitro e di pensare a parare. Un rimprovero che non è andato giù all’ex Ajax, affatto. Questo ha cominciato ad urlare verso l’attaccante, dicendogli più volte di stare zitto. Una scena andata avanti per circa quindici secondi, e che ancora una volta ha deluso l’ambiente nerazzurro e tutti i suoi tifosi. Battibecchi di questo tipo stanno ad evidenziare un clima non proprio disteso all’interno di uno spogliatoio, o quanto meno mancante di una certa unione e complicità.

A placare la brutta scena è stato Hakan Calhanoglu, che è subito corso incontro ad Onana mettendogli una mano sulla bocca, pregandolo di smetterla e star zitto. La lite si è placata poco dopo, ma Simone Inzaghi non è rimasto sicuramente contento. Al 58′ del secondo tempo ha tolto dal campo Edin Dzeko e messo Romelu Lukaku. Ma l’attaccante ex Roma, ancora una volta, ha mostrato un certo nervosismo. Non ha infatti preso bene la sostituzione, la sua reazione è stata ripresa bene dalle telecamere.

Qualcosa continua a non funzionare in casa Inter, quantomeno dal punto di vista dei rapporti in spogliatoio. Contro il Porto, il Biscione ha espresso un buon gioco, vincendo di fatto 1-0.