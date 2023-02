Milan, il giorno della verità: attesa a Milanello

Giornata importante per il Milan, che sta preparando la partita contro l’Atalanta, in programma domenica sera a San Siro. Ecco le ultime news da Milanello

E’ il giorno della verità. Fra poche ore la squadra di Stefano Pioli tornerà ad allenarsi a Milanello. Sarà una mattinata importante per molti calciatori, in vista della partita di domenica sera contro l’Atalanta.

Il Diavolo ha rialzato la testa, vincendo tre partite di fila, contro Torino, Tottenham e Monza, ma fare punti contro i bergamaschi sarebbe fondamentale in chiave Champions League. Pioli si augura vivamente di poter disporre di tutta la rosa. Una speranza, che però si sta assottigliando sempre più.

Recuperi

E’ davvero difficile, infatti, che Ismael Bennacer e Davide Calabria possano essere pronti già per il match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. L’algerino e l’italiano hanno lavorato a parte da inizio settimana, svolgendo un allenamento personalizzato sul campo, che lasciava pensare che il loro rientro non fosse così lontano.

Se oggi dovessero tornare in gruppo le prospettive cambierebbero radicalmente. Chi si è già allenato con il resto della squadra sono invece Mike Maignan e Alessandro Florenzi. Proseguendo così, ci sarebbero davvero pochi dubbi, con il francese che ritroverebbe una maglia da titolare dopo oltre cinque mesi. E’ difficile, infatti, che il portiere venga convocato solo per andare in panchina. L’italiano, invece, potrebbe tornare a sedersi al fianco di mister Pioli.

Formazione

In attesa di capire chi ci sarà tra i pali, con il francese che sta guadagnando terreno, in difesa sono pronti a giocare ancora una volta Kalulu, Thiaw e Tomori, anche se non è da escludere il ritorno dal primo minuto di Kjaer, magari al posto dell’inglese.

A centrocampo i punti fermi sono certamente Theo Hernandez e Sandro Tonali. A destra ballottaggio aperto tra Saelemaekers e Messias. Al fianco dell’italiano è difficile, comunque, che ci possa essere spazio per Bennacer, dal primo minuto, anche se dovesse recuperare. Andrà capito, però, come sta Rade Krunic, non proprio in perfette condizioni. Potrebbe così essere arrivato il momento di Pobega, tranne che Pioli non decida di sorprenderci, rilanciando dal primo minuto Bakayoko, dopo essere tornato contro il Monza, nei minuti finali del match.

In avanti, Divock Origi non ha sfrutta al meglio la propria occasione contro il Monza e Olivier Giroud si prepara a riprendersi il posto in avanti. A sinistra ci sarà chiaramente Rafael Leao. Come trequartista di destra il favorito rimane Brahim Diaz ma non è da escludere una nuova possibilità per Charles De Ketelaere.