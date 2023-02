Calciomercato Milan, futuro Brahim Diaz: mossa a sorpresa del Real

Tutto da decifrare il futuro di Brahim Diaz. Il numero 10 del Milan sta per terminare i due anni di prestito dal Real Madrid.

La stagione tra alti e bassi del Milan sta comunque mettendo in mostra le qualità di alcuni dei singoli rossoneri. Uno di questi è Brahim Diaz, il fantasista titolare della formazione di Pioli.

Diaz è spesso stato tacciato di essere calciatore discontinuo e non così adepto alla fase realizzativa. Ma negli ultimi mesi è risultato tra i più brillanti della squadra campione d’Italia, come ricorda il gol vittoria al Tottenahm ed altre giocate eccellenti.

Anche nel nuovo modulo, il 3-4-2-1 scelto da Pioli per compattare la squadra, Brahim Diaz sembra potersi esprimere al top e con maggiore libertà di movimento. Inoltre ha dimostrato di essere molto utile anche in fase di non possesso e quando va in pressione rabbiosa verso i portatori di palla avversari.

Il Real Madrid pensa di trattenere Brahim Diaz

Dunque Brahim Diaz non sarà un top player internazionale, ma al Milan un giocatore di nerbo e qualità come lo spagnolo può essere ancora utile a lungo termine, visto che è ancora molto giovane (24 anni ancora da compiere).

Il problema è che i due anni di prestito biennale dal Real Madrid stanno per scadere. A fine stagione il Milan dovrà decidere il da farsi: da escludere un prolungamento del titolo temporaneo, visto che Diaz stesso vuole chiarire il proprio futuro in maniera definitiva. I rossoneri vantano una clausola da 22 milioni di euro per riscattarlo, ma sperano in una rinegoziazione delle cifre.

Come scrive il Corriere dello Sport, il futuro di Diaz dipenderà dai futuri dialoghi tra Milan e Real. Se gli spagnoli dovessero acconsentire ad una riduzione del prezzo di vendita, il 10 potrebbe restare senza problemi in maglia rossonera ancora a lungo. Altrimenti si rischierebbe un addio da San Siro nonostante il legame tra Brahim ed i colori rossoneri.

Ma occhio alla mossa a sorpresa del Real Madrid. Le ‘merengues’ potrebbero pensare di trattenere Brahim Diaz, chiudere i contatti con il Milan e riportare lo spagnolo a casa, come alternativa in attacco. Il giocatore vanta comunque estimatori a Madrid e, viste le sicure partenze di elementi come Ceballos, Asensio e Hazard, potrebbe essere molto utile per la panchina di Carlo Ancelotti.

Milan-Real Madrid, rapporti ottimi sul mercato

Quest’ultima ipotesi però va lasciata come estrema soluzione. Il Real Madrid ha altre priorità future di mercato, in primis la questione allenatore, visto che Ancelotti non appare sicuro di restare ancora al Bernabeu.

Inoltre i rapporti di mercato tra il Milan ed il Real sono molto positivi e proficui. Basti ricordare anche l’affare Theo Hernandez dell’estate 2019 e la stima reciproca tra Paolo Maldini e il patron spagnolo Florentino Perez. Un accordo per Diaz potrebbe dunque arrivare senza troppe remore e, magari, preannunciarne degli altri. Alle ‘merengues’ piace molto Rafael Leao, mentre i rossoneri tengono d’occhio alcuni esuberi del Real come Ceballos, Nacho o Reinier.