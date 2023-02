Domenica a San Siro: ecco l’attaccante per il Milan

Attaccanti nel mirino. L’Atalanta si presenta a San Siro con un due giocatori, che piacciono e che saranno gli osservati speciali

Impatto devastante. In pochi avrebbero scommesso sul talento dell’attaccante, arrivato in sordina nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato.

Ademola Lookman ha davvero stupito tutti, riuscendo agevolmente a superare la doppia cifra e domenica sarà uno da tenere d’occhio per tutta la partita. I riflettori, chiaramente, saranno puntati anche su Hojlund: l’attaccante classe 2003 è letteralmente esploso nel corso delle ultime partite. Ora tutti lo vogliono e l’Atalanta gongola.

Superstar

Il giocatore piace davvero a tutte le big del calcio europeo. In Italia è diventato il sogno di molti. I tifosi del Milan lo vorrebbero per dargli un giorno quella maglia numero nove che Olivier Giroud non potrà indossare in eterno.

I rossoneri saranno chiamati a fare un investimento importante in avanti e il nome di Hojlund potrebbe davvero essere quello giusto. Il Milan, però, sa bene che l’Atalanta è pronta a chiedere tanto. Difficilmente si accontenterà di una cifra inferiore ai 50 milioni di euro. Tanti soldi per un attaccante, di soli 20 anni, che in Serie A ha fin qui segnato sei reti ma il futuro è suo. E lo ha capito il Napoli, pronto ad acquistarlo in caso di partenza di Osimhen o la Juventus, che potrebbe perdere Vlahovic ma gli ultimi rumors lo accostano anche al Real Madrid. Se non si fa in fretta, dunque, acquistare Hojlund potrebbe diventare complicato.

Colpo a sorpresa

Sarebbe certamente più semplice mettere le mani su Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano, nato a Londra, ha avuto un inizio di stagione davvero devastante. In 24 partite disputate, tra Serie A e Coppa Italia, ha segnato ben quattordici gol e realizzato cinque assist. Numeri importanti per l’attaccante, che ama muoversi dietro la punta e cercare spazi sugli esterni.

Lookman farebbe davvero a caso di Pioli, che sta faticando terribilmente a trovare alternative in avanti ai titolari. Brahim Diaz a giugno dovrebbe fare le valigie e il Milan proverà a piazzare Ante Rebic al miglior offerente. Si spera che gli interessi provenienti dalla Germania si concretizzino. Lookman potrebbe così diventare un giocatore su cui investire.

Il Milan in estate potrebbe ritrovarsi ad affrontare una vera e propria rivoluzione. Giroud, da rinnovare, così come Leao sono i punti fermi. In avanti ci sarà certamente ancora De Ketelaere. Tutti gli altri sono un enigma. Lo è anche Divock Origi, chiamato a convincere in questi mesi per non chiudere l’avventura in rossonera in maniera davvero deludente