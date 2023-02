Milan-Atalanta, una conferma e un dubbio: Pioli non ha ancora deciso

Da Sky arrivano importanti indicazioni sul possibile undici titolare che affronterà la Dea di Gasperini: c’è un ballottaggio in particolare

Domenica sera il Milan torna in campo e affronterò a San Siro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Si tratta di una partita fondamentale per la corsa Champions perché la Dea vuole rientrare a tutti i costi tra le prime quattro e vincendo aggancerebbe proprio il Diavolo.

La squadra di Stefano Pioli arriva da tre vittorie di fila, tra campionato e Champions League, e non ha intenzione di interrompere la striscia positiva proprio ora che le cose stanno iniziando ad andare nuovamente per il verso giusto. I rossoneri al momento condividono la terza piazza con la Roma e con un successo possono sperare di allungare sulle romane o di rosicchiare qualche punto all’Inter, impegnato in trasferta sul campo del Bologna.

Pioli sa della difficoltà della partita contro gli orobici e sta valutando attentamente le condizioni di tutti i suoi giocatori in questi giorni a Milanello, per mettere in campo la formazione migliore possibile. Contro i bergamaschi saranno molto importanti i duelli individuali e servirà essere al meglio per tener botta al loro atletismo per tutti i novanta minuti.

Maignan è recuperato e può tornare dall’inizio

Delle indicazioni importanti sul probabile undici titolare dei rossoneri lo ha dato Peppe Di Stefano. Il giornalista è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, in collegamento da Milanello, e ha svelato chi dovrebbe partire dall’inizio domenica sera.

Di Stefano ha confermato il ritorno dal primo minuto di Olivier Giroud. Il francese era infatti partito dalla panchina sabato scorso lasciando il posto ad Origi, che però non ha brillato. Alle sue spalle ci saranno Brahim Diaz e Rafael Leao. Lo spagnolo e il portoghese saranno più o meno liberi di agire sulla trequarti sfruttando al meglio le loro caratteristiche, come fatto contro il Tottenham. Chance dall’inizio anche per Junior Messias a destra dopo l’ottima prova con il Monza.

A destra giocherà il solito Theo Hernandez, mentre a destra sempre Krunic al fianco di Sandro Tonali. Tutto invariato anche per quanto riguarda il terzetto arretrato con Kalulu, Thiaw e Tomori. L’unico vero dubbio di formazione per Pioli al momento riguarda la porta. Tra i pali infatti potrebbe venir confermato Tatarusanu dopo i tre clean sheet consecutivi, ma occhio al rientro di Maignan, ormai recuperato a tutti gli effetti.

Milan, probabile formazione contro l’Atalanta

(3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Hernandez; Diaz, Leao; Giroud.