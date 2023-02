Highlights Milan-Atalanta: la sintesi della partita di Serie A (VIDEO)

Milan-Atalanta, la cronaca con gli highlights del match valido per la 24.a giornata di Serie A disputato a San Siro domenica 26 febbraio

Il solito grande pubblico di San Siro accoglie Milan e Atalanta, protagoniste del big match della 24.a giornata di Serie A. Mike Maignan torna tra i pali dopo cinque mesi di assenza e i primi applausi del match sono tutti per lui.

Ottimo primo tempo del Milan. I rossoneri imprimono subito un buon ritmo alla partita e sfiorano il gol in avvio con la girata di Giroud che conclude alto sulla traversa da distanza ravvicinata. Solidissimo in difesa con Kalulu, Thiaw e Tomori che non concedono nulla a Hojlund e Lookman, il Milan imperversa costantemente nella metà campo nerazzurra e raccoglie i frutti della propria supremazia al 25′.

Merito della stoccata al volo di Hernandez con la palla che colpisce il palo, impatta sulla schiena di Musso e poi si deposita in rete. Gran bel gol di Theo (su assist di Giroud) con la complicità del portiere atalantino che manda il Milan meritatamente in vantaggio.

L’Atalanta non si scuote e al 37′ i padroni di casa sfiorano il raddoppio. Perfetto l’assist di Diaz per Leao che da posizione favorevole sparacchia alto e spreca tutto. Non un primo tempo da ricordare per il portoghese che, ammonito per proteste, salterà il prossimo match con la Fiorentina.

Milan-Atalanta, il secondo tempo

In avvio di ripresa, cala il ritmo del Milan ma non l’inerzia della partita che resta appannaggio dei rossoneri. Dopo un’iniziale fase di equilibrio, il Milan ricomincia a creare occasioni da gol e spreca l’inverosimile.

Al 60′, Giroud solo davanti da Musso conclude sul portiere in uscita. Un minuto dopo, il portiere atalantino devia provvidenzialmente in angolo, il tiro a giro di Leao dal limite. Al 69′, proprio il portoghese si divora il gol del raddoppio, mancando clamorosamente il tap in a un passo dalla linea, a porta sguarnita, contrastato da Maehle. Passa di nuovo un minuto e tocca anche a Messias iscriversi al festival delle occasioni mancate con il tiro alto sulla traversa nei pressi dell’area piccola, su assist di Leao.

Al 74′, il boato di San Siro accoglie il rientro in campo di Ibrahimovic, fermo dallo scorso maggio. Ha una gran voglia di giocare lo svedese e il Milan lo segue. All’86’, Leao, decisamente cresciuto nella ripresa, lancia Messias solo davanti a Musso. Tocco sotto del brasiliano, gol del 2-0 e partita chiusa all’86’.

Gol Theo Hernandez, assist Olivier Giroudpic.twitter.com/Nvh5NapSts — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) February 26, 2023

Gran bella vittoria del Milan, la terza consecutiva in campionato. Aggancio all’Inter al secondo posto, in attesa del match della Roma contro la Cremonese. In attesa di Lazio-Sampdoria con i biancocelesti ora a -5 dai rossoneri, l’Atalanta scivola a -6. La lotta è ancora lunga ma ora possiamo confermarlo. La crisi di gennaio è solo un brutto ricordo.