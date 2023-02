Mike Maignan, adesso è davvero ufficiale: è stato reinserito in lista (FOTO)

Il portiere francese è tornato di nuovo nella lista dei 25 giocatori rossoneri che possono giocare in campionato: fuori Devis Vasquez

Sembra decisamente arrivata, finalmente, la fine del calvario per Mike Maignan. Il portiere francese oggi torna finalmente titolare dopo ben 162 giorni e tutti i tifosi rossoneri non vedono l’ora di rivederlo all’opera.

Il classe ’95 ha superato in maniera definitiva, e una volta per tutte, i problemi al polpaccio ed è pronto a tornare a difendere i pali del Diavolo. L’ultima volta in campo per lui è stata il settembre contro il Napoli, per cui ora l’ex Lille non vede l’ora di rientrare per aiutare i compagni- “E’ motivato e ci darà un grandissimo aiuto” – ha confermato in conferenza stampa Stefano Pioli – è stato un leone in gabbia e adesso ha questa possibilità”.

Di certo si poteva gestire meglio il suo infortunio, perché la fretta di tornare ad impiegarlo ha portato a varie ricadute, Ma quello che conta ora è che Maignan stasera tornerà in campo e lo farà a San Siro davanti ai propri tifosi, nella sfida importantissima contro l’Atalanta. Contro i nerazzurri e la Fiorentina l’estremo difensore ritroverà il ritmo partita, per affrontare al meglio il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte.

In casa degli Spurs servirà anche e soprattutto il suo apporto per mantenere il vantaggio ottenuto all’andata.

Maignan di nuovo nella lista Serie A

Come era ovvio, Maignan ora è tornato anche nella lista della Serie A. Il Milan ha reinserito il suo portiere titolare nella lista dei 25 che possono prendere parte alle partite del campionato e quindi ora c’è anche l’ufficialità del suo rientro.

Dopo l’infortunio era stato tolto da questa lista per avere a disposizione un giocatore in più, in attesa del recupero. Il suo nome adesso è apparso nuovamente in cima alla lista rossonera degli over 22 e quindi ora non c’è davvero più nessun ostacolo per vederlo di nuovo in campo a difendere i pali del Diavolo.

Stefano Pioli ha dovuto effettuare necessariamente un taglio per poter reintegrare il portiere francese e la scelta è ricaduta inevitabilmente su un altro portiere. A fargli spazio è stato infatti Devis Vasquez. Il colombiano, arrivato a gennaio dal Club Guaranì, è quindi uscito dalla lista e non potrà disputare le gare di campionato, ma al momento rappresentava l’ultima scelta tra i pali.