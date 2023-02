Theo Hernandez: “Il gol lo considero mio. Champions? C’è prima la Fiorentina”

Il terzino rossonero ha commentato la vittoria di stasera contro l’Atalanta parlando ai microfoni di DAZN

Il Milan vince ancora e allunga la striscia positiva. Contro l’Atalanta i rossoneri si impongono per 2-0 e ottengono il terzo successo di fila in campionato, che fanno quattro se si conta anche quello in Champions League contro il Tottenham.

La squadra di Stefano Pioli è apparsa ancor più in crescita anche per qualità di gioco. Si è vista più brillantezza nei singoli e un gioco propositivo contro un avversario per nulla semplice come la Dea di Gian Piero Gasperini. Il Diavolo ha messo aggressività dai primi minuti e al minuto 26′ è stato premiato con il gol del vantaggio: un autorete di Musso causata dal gran tiro da fuori di Theo Hernandez.

Il laterale francese sta tornando ai suoi livelli e con queste prestazioni il Milan ha una marcia in più. L’ex Real Madrid si è fermato a parlare a fina partita ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo passato un periodo complicato ma adesso con questa vittoria siamo tornati ad essere il Milan di prima. Hanno dato autorete a Musso? Per me è stato mio: il lo contro come gol mio. Ho visto che potevo tirare e ho fatto un gran gol”.

Theo Hernandez ha poi commentato il rientro in campo dopo l’infortunio del compagno Maignan e dei prossimi obiettivi: “Sì, è vero che Maignan mancava da tanto tempo. Ha fatto una gran partita anche lui e ora dobbiamo continuare così. La Champions? Prima dobbiamo pensare alla partita della settimana prossima”.