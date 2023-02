Sky – Rinnovo Leao, accordo possibile: la soluzione fa contenti tutti

Le ultime news sul tanto chiacchierato rinnovo di contratto di Rafael Leao. L’attaccante portoghese resta sempre in bilico per il futuro.

La stagione del Milan prosegue ed entra pian piano verso la fase calda, vista la lotta per i primi posti e il duello con il Tottenham per la qualificazione ai quarti di Champions League.

Ma nonostante ciò resta ancora in bilico e sempre più vicino alla rottura l’affare Rafael Leao. Vale a dire la trattativa per il rinnovo di contratto dell’attaccante e gioiello portoghese del Milan.

La situazione di Leao è da tempo chiara e nota a tutti. Il numero 17 ha un contratto con i rossoneri in scadenza a giugno 2024, quindi tra quasi un anno. Lo stipendio è ancora piuttosto basso, visto che percepisce 1,4 milioni netti a stagione. Il rinnovo con adeguamento però non è ancora arrivato per mancanza di accordi tra le parti.

Milan, rinnovo e cessione futura per Rafa Leao

Ieri le dichiarazioni del d.s. Frederic Massara hanno fatto presagire che su Leao c’è ancora tanta incertezza. Il Milan ha fatto una proposta da 7 milioni di euro annui per trattenerlo, ma l’intenzione del calciatore è sempre più indirizzata verso altri lidi, anche perché spinto dalle pressioni del suo agente Jorge Mendes.

Secondo Sky Sport potrebbe però arrivare un accordo che farebbe felici tutti, almeno sulla carta. Rafa Leao per riconoscenza ed affetto nei confronti del Milan sarebbe disposto a rinnovare il contratto e prolungare la scadenza almeno fino al 2026. Con la sicurezza però di essere ceduto al miglior offerente l’estate prossima.

Così facendo il Milan sarebbe certo di poter avere il coltello dalla parte del manico per la cessione di Leao, chiedendo una cifra consona al suo valore (si parla di 120 milioni di euro) e senza cadere nei ricatti altrui. Il portoghese invece, meno brillante del solito negli ultimi tempi, coronerebbe il sogno di giocare con un top-team estero.

Senza un accordo per rinnovare, il Milan infatti sarebbe non solo costretto al 100% a cedere Leao per evitare di perderlo a costo zero nel 2024. Ma dovrà anche accontentarsi di proposte ben inferiori al reale valore di mercato del classe ’99.

Leao e la multa da versare allo Sporting Lisbona

Uno dei problemi sul fronte Leao, che ha creato spaccatura tra il Milan ed i suoi agenti, è la multa inflitta dal Tas di Losanna al calciatore per il trasferimento illecito del 2018, dallo Sporting Lisbona al Lille.

Una situazione in cui il Milan non c’entra affatto, ma Mendes ha fatto capire che il club avrebbe dovuto alzare la posta e aumentare l’offerta per contribuire al pagamento della sanzione di Leao. Un altro ricatto a cui Maldini e Massara non vogliono sottostare affatto.

L’idea di Mendes è dunque quella di ottenere un ingaggio ben più altro altrove, magari in Premier League, che agevolerebbe il pagamento della sanzione in favore dello Sporting.