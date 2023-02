Kylian Mbappé fa impazzire i tifosi: “In Italia solo al Milan” (VIDEO)

La dichiarazione di Kylian Mbappé fa impazzire il tifo milanista. Parole che potrebbero veramente creare aspettative altissime a Milanello.

Sono pochi i calciatori di livello totale, assoluto, nel mondo del calcio di oggi. In un periodo storico forse a ribasso per quanto riguarda la qualità tecnica e la personalità in campo, continuano ad esistere perle rare.

Una di queste si chiama sicuramente Kylian Mbappé. A soli 20 anni il francese si era laureato da protagonista campione del mondo, mentre oggi a 24 anni è forse uno dei Top 3 calciatori al mondo, grazie alla velocità supersonica e la tecnica incredibile.

Presente ieri sera e premiato alla serata dei Fifa The Best Award, Mbappé ha regalato una perla che chiama in causa un club italiano. Ovvero il Milan, con una dichiarazione che farà restare tutti i tifosi rossoneri a bocca aperta.

Mbappé e la dichiarazione d’amore per i colori rossoneri

Mbappé è stato uno dei protagonisti nel galà Fifa di ieri a Parigi, nella città dove milita con la maglia del PSG. Il campione francese è stato interpellato con varie domande sul suo futuro professionale.

Qualche cronista presente ha domandato al numero 7 parigino se avesse potuto un giorno giocare nella Serie A italiana. La risposta di Mbappé è tutta un programma: “Se venissi a giocare in Italia sarebbe solo per il Milan“. Parole che esprimono una forte ammirazione per il club rossonero, che dunque continua ad avere un seguito ed un prestigio davvero forte nonostante le scarse vittorie sul fronte internazionale negli ultimi 10 anni.

“se vengo io lo faccio solo per il Milan” HO VIBRATO pic.twitter.com/rhbDehkUKp — Loki Laufeyson ୪ (@andrelaufeyson) February 28, 2023

Già in passato erano circolate foto di un giovanissimo Kylian Mbappé con la maglia del Milan indosso, visto che da piccolo il talento francese aveva una predilezione per la squadra italiana e per alcuni grandi calciatori (Kakà e Ronaldinho su tutti) che hanno militato a San Siro.

Ieri sera la conferma del suo amore calcistico per il Milan. Purtroppo ad oggi il trasferimento di Mbappé in maglia rossonera è più improbabile che mai, visti i costi dell’eventuale operazione e la situazione attuale non solo del Milan ma di tutti i club di alto rango in Italia. Per ora sono lontanissimi i tempi in cui il club di Silvio Berlusconi si poteva permettere di acquistare Rui Costa, Nesta, Ronaldinho, Ibrahimovic e tanti altri top-player internazionali.

Mbappé e la maglia rossonera da bambino

Aveva 13 anni Kylian Mbappé quando fu ripreso da un servizio televisivo in Francia, sulle scuole calcio d’oltralpe. Si notava un talento di grande prospettiva, giocare in un campo di terra con la maglia del Milan.

Si trattava proprio dell’attuale fenomeno del PSG, che indossava la maglietta originale rossonera della stagione 2010-2011 di Robinho. Proprio l’anno del penultimo Scudetto milanista. Una simpatia che Mbappé evidentemente porta avanti ancora oggi.