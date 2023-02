L’annuncio di Sala: “Il Milan a La Maura, stadio anche per giovanili e femminili”

Le dichiarazioni del Sindaco di Milano, Sala, al termine del summit con Paolo Scaroni, presidente del Milan, e l’Ad dell’Inter Antonello. Ecco le sue parole

E’ una giornata importante per il futuro del Milan. Il club rossonero, rappresentato da Paolo Scaroni, ha incontrato, insieme ad Antonello, Ad dell’Inter, il Sindaco Sala

Un summit di poco meno di un’ora in cui è stato fatto chiarezza sulle intenzioni delle due società in merito alla costruzione di un nuovo stadio.

Al termine dell’incontro sono arrivate le dichiarazioni di Beppe Sala, che ha inquadrato la posizione del Milan, pronto a dire addio a San Siro per trasferirsi a La Maura: “Rimane viva l’ipotesi di un unico impianto per le due squadre ma oggi i rossoneri hanno annunciato che stanno guardando con interesse all’area de La Maura con un’iniziativa solitaria che coinvolgerebbe le squadre giovanili e femminili rossonere – riporta Sportmediaset -. Anche l’Inter sta pensando a un’altra area fuori Milano. Nessuno vuole più San Siro, è evidente. Sono amareggiato come sindaco, cittadino e tifoso ma ormai lo avevamo capito. Sarà un problema in più per il Comune“.

Nessuna preclusione o sfiducia nei confronti di Suning – “Bisogna chiedere al Milan, che evidentemente vuole sganciarsi. Noi non abbiamo dubbi verso le proprietà, anche se al giorno d’oggi sono transitorie“.

Niente calcio a San Siro – “Saremmo costretti a trovare una nuova soluzione per San Siro, non può rientrare negli interessi istituzionali del Comune, l’unica possibilità è aprire a enti che organizzino eventi e concerti“.

Accelerata Milan

Sul tema stadio il Milan ha dunque deciso di premere il piede sull’acceleratore. Con o senza l’Inter, l’obiettivo dei rossoneri è giungere al traguardo il prima possibile.

Sia Elliott prima, che RedBird poi, non hanno avuto mai alcun dubbio sull’importanza di avere un impianto di proprietà. La crescita del club passa senza obbligatoriamente dagli introiti derivanti dal nuovo stadio. L’idea di coinvolgere nel progetto sia la squadra femminile che quella giovanile non può che essere accolta con positività dai tifosi, che non hanno mai avuto dubbi sul volere costruire l’impianto, quella che sarà la loro casa, senza l’Inter. Dalle parole del Sindaco Sala, così come quelle dell’Ad nerazzurro, Antonello, si evince che ben presto potrebbe diventare questa la strada, l’unica, da percorrere per arrivare al traguardo.

Fra 2-3 settimane è atteso un nuovo summit con Sala per fare definitivamente chiarezza. I prossimi giorni saranno, così, utili per capire la fattibilità del progetto Milan-La Maura. Una nuova era per il Diavolo è davvero vicina.