L’assist della Cremonese a Milan e Inter: battuta la Roma e prima vittoria in campionato

I grigiorossi ottengono la prima gioia in Serie A battendo i giallorossi: sorridono anche Milan e Inter che sono sole al secondo posto

Al Giovanni Zini oggi è successo qualcosa di davvero inaspettato perché la Roma ha perso sul campo della Cremonese. Gli uomini di José Mourinho sono caduti per 2-1 contro i grigiorossi, che hanno quindi ottenuto la prima vittoria in campionato.

Un epilogo del tutto imprevisto, con la formazione lombarda che si era portata in vantaggio nel primo tempo con Tsadjout, ma che era stata ripresa a venti minuti dalla fine. I giallorossi avevano trovato il pareggio con la rete di Spinazzola e stavano assaltando la porta di Carnesecchi per completare la rimonta e portare a casa i tre punti. Nel finale però è accaduto l’inimmaginabile.

Al minuto 81′ Okereke viene atterrato in area di rigore e l’arbitro assegna il calcio di rigore ai padroni di casa. Dal dischetto Daniel Ciofani insacca alla destra di Rui Patricio e regala la prima gioia in questa Serie A alla Cremonese, che cancella dunque lo zero alla voce vittorie in campionato. Con questa vittoria la Cremonese sale a 12 punti e non è neanche più ultima perché scavalca la Sampdoria, ferma a 11.

Cremonese Roma 2-1, la classifica aggiornata

Brutto passo falso invece per la Roma. I lupacchiotti con questa sconfitta mancano l’aggancio a Milan e Inter al secondo posto e rimane a quota 44 punti, sotto anche ai rivali cittadini della Lazio (45).

Per Dybala e compagni era l’occasione di continuare la striscia positiva e approfittare anche dei passi falsi di Inter e Atalanta in questa giornata, in una corsa Champions che si fa sempre più combattuta e interessante. Neanche i giallorossi quindi fanno festa stavolta e Milan e Lazio sono le uniche due squadre del gruppetto a sorridere in questo week end.

A fine gara la Roma ha protestato molto per la direzione arbitrale, in particolare Mourinho, che era anche stato espulso nei minuti iniziali del primo tempo. Lo Special One quindi adesso è squalificato e non sarà in panchina nell’importante partita dell’Olimpico contro la Juventus.