Nuovo bomber per il Milan: “Si ispira a Ibra”

Arrivano le dichiarazioni dell’agente dell’attaccante argentino. La Serie A e il Milan possono essere una possibilità: ecco le sue parole

Segna a raffica il bomber argentino finito nel mirino del Milan. E’ notizia, ormai di qualche giorno, l’interesse da parte del club rossonero per Mateo Retegui.

Il centravanti di San Fernando ha timbrato il cartellino anche lo scorso sabato. Porta, infatti, la sua firma, la vittoria del Tigre contro il Belgrano. Un 2 a 0, con doppietta di Retegui, che è così salito a quota sei nella classifica cannonieri del campionato argentino, dopo solo cinque partite. Lo scorso campionato, in 27 match di Superliga erano stati 19 i centri. Non male per il 23enne argentino pronto a spiccare il volo.

Il calciatore, a fine anno, dovrebbe fare ritorno al Boca Juniors, club che ne detiene la proprietà del cartellino ma non è da escludere che decida di prendere un aereo per l’Europa già in estate.

Parla l’agente

Retegui sembra davvero avere le carte in regola per approdare nel Vecchio Continente: “E’ il capocannoniere nel campionato della nazione che attualmente è Campione del Mondo – afferma il padre-agente del giocatore, Carlos “Chapa” Retegui, ai microfoni di Sportitalia -. Insomma, sarà il tempo a dire se saprà mantenere questi livelli, ma certamente lo vedo pronto“.

Immancabile la domanda relativa ad un possibile approdo in Serie A, magari al Milan, squadra alla quale è stato accostato con insistenza nell’ultimo periodo: “Posso dire che sappiamo che ci sono varie squadre in Italia interessate a lui. Senz’altro il club parlerà con chi mostrerà interesse per averlo“.

Ibra come modello

Chissà che la presenza di Ibrahimovic in squadra, non spinga Retegui a scegliere proprio il Milan. Il giovane attaccante argentino si ispira al centravanti ma non è l’unico giocatore che ha vestito la maglia rossonera a cui guarda con attenzione: “”Su tutti si ispira a Ibrahimovic, Van Basten, Vieri e Batistuta“, ha dichiarato il padre-agente.

Il Milan mettendo le mani su Retegui, si ritroverebbe tra le mani “un attaccante abile a giocare con entrambi i piedi. Pur essendo alto quasi un metro e 90, è molto tecnico, gli piace gestire il pallone, ma non mi sento la persona più adatta a descriverlo. D’altronde si sta sta già facendo conoscere e potete giudicarlo voi stessi dai video“, ha concluso Carlos “Chapa” Retegui.

Il Milan in estate dovrà capire come muoversi in attacco. La certezza appare essere Giroud e se in questo momento Zlatan Ibrahimovic sta guadagnando terreno verso una clamorosa conferma, lo stesso non si può dire per Divock Origi, che rischia di chiudere la sua avventura in rossonero dopo solo un anno.