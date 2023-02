Milan, possibile nuovo stadio a La Maura: c’è la conferma ufficiale

Milan e Inter a colloquio con il sindaco Sala per parlare del progetto stadio: oggi si dovrebbe capire l’intenzione dei due club.

Questi mesi possono essere decisivi per il progetto stadio di Milan e Inter. Le due squadre da anni portano avanti insieme l’idea di costruire a San Siro, però i tanti ostacoli stanno facendo cambiare lo scenario.

Da diversi giorni trapela l’intenzione del Milan di fare da solo, un’ipotesi che era stata confermata dal presidente Paolo Scaroni. La zona dell’ippodromo La Maura, a meno di 2 chilometri dal Giuseppe Meazza, è presa in forte considerazione. Altre opzioni sono Sesto San Giovanni, Rozzano e San Donato Milanese.

Anche l’Inter pensa a un futuro in solitaria e non a San Siro. Nella giornata di ieri è emerso che il club nerazzurro avrebbe già un accordo pe un’area privata di Milano rimasta top secret. Vedremo se nelle prossime ore verrà fuori qualche dettaglio specifico.

Nuovo Stadio, Milan e Inter si confrontano con Sala

Giuseppe Sala nella giornata di ieri ha annunciato che stamane avrebbe incontrato Milan e Inter per fare chiarezza sul progetto stadio. Ha confermato l’interesse rossonero per l’area dell’ippodromo La Maura, mentre ha ammesso di non sapere il piano della società nerazzurra.

L’ arrivo dell’ad dell’Inter Antonello e del presidente del Milan Scaroni a Palazzo Marino per l’incontro con il Sindaco Sala sul tema stadio#sportitalia pic.twitter.com/FDiBcR5z9E — Sportitalia (@tvdellosport) February 28, 2023



Verso le 9:20 il presidente milanista Paolo Scaroni, insieme all’amministratore delegato Giorgio Furlani, e l’AD interista Alessandro Antonello sono arrivati a Palazzo Marino. L’incontro di oggi con il sindaco di Milano è terminato attorno alle 10. Un confronto che non è andato troppo per le lunghe, ma che dovrebbe essere stato comunque importante.

Costruire il nuovo impianto sportivo a San Siro è sempre stata una priorità, però sono sorti troppi ostacoli e le tempistiche rimangono incerte. Normale valutare altre opzioni. Ed è anche corretto che ogni squadra pensi a realizzare uno stadio proprio, abbandonando una convivenza che non si vede in nessun top club europeo. Si attendono aggiornamenti a breve.

Milan a La Maura e Inter fuori Milano: parla Antonello

Antonello al termine del vertice con il Milan e Sala ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti: “È stato un incontro ufficiale – ha detto a FcInter1908.it – e con un clima cordiale. L’opzione principale rimane San Siro, però oggi ufficialmente il Milan ha comunicato che c’è un’interesse formale sull’area La Maura. Questo richiederà due-tre settimane di analisi da parte del Milan per poi rivedersi e capire se quella zona sarà effettivamente oggetto di sviluppi oppure se continueremo sul progetto originario su San Siro”.

Il dirigente nerazzurro ha detto che l’Inter ha un piano B fuori da Milano: “Il progetto principale rimane San Siro assieme al Milan, ma qualora ci dovesse essere la decisione rossonera di optare per un’altra area, anche l’Inter ha un piano alternativo. Stiamo lavorando su un’altra opzione, che è fuori dalla città di Milano”.

Antonello sorpreso dal Milan? Questa la risposta: “No, ma stavamo procedendo insieme con questo progetto. È chiaro che quando ci sono cambi di proprietà magari le visioni possono cambiare. Accettiamo tranquillamente le loro analisi, dall’altro lato l’Inter ha chiaro cosa è giusto fare per club e tifosi”.