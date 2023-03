ML – Calabria e Bennacer, allenamento in gruppo: le ultime da Milanello

Buone notizie da Milanello: finalmente Calabria e Bennacer sono tornati ad allenarsi in gruppo. Saranno a disposizione per Fiorentina-Milan.

Dopo un periodo di crisi profonda, sembra che al Milan le cose siano tornate a girare nel verso giusto. Oltre alle vittorie e alle prestazioni, si stanno rivedendo anche dei giocatori che hanno dovuto saltare diverse partite per infortunio.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, oggi sia Davide Calabria sia Ismael Bennacer sono tornati a svolgere l’allenamento in gruppo a Milanello. Entrambi vanno considerati recuperati in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina a Firenze.

🚨#Milan – Confermato il rientro in gruppo di #Bennacer e #Calabria. Entrambi stamani si sono allenati con il resto della squadra 🔴⚫️ @calciomercatoit @MilanLiveIT — Martin Sartorio (@MartinSa1988) March 1, 2023

Si tratta di due ritorni molto importanti per Stefano Pioli. Calabria rappresenta un’alternativa in più sulla fascia destra, ma può essere impiegato anche come centrale di destra nel 3-4-1-2 attuale. Bennacer è indiscutibilmente un titolare e sarà interessante capire se possa essere impiegato nella formazione iniziale sabato. Sarà assente Rade Krunic per squalifica, il rientro dell’algerino darebbe più geometrie al centrocampo.

Anche Florenzi disponibile per Fiorentina-Milan. E Ibra scalpita

Tra i convocati contro la Fiorentina dovrebbe esserci anche Alessandro Florenzi. L’ex Roma aveva già ripreso gli allenamenti in gruppo, però non era pronto per giocare. Salvo sorprese, dovrebbe essere disponibile per il match a Firenze. Ulteriore opzione per Pioli sulla fascia destra, dove Junior Messias ora sta facendo molto bene.

Allenamento con il resto della squadra anche per Zlatan Ibrahimovic, che sta sempre meglio e che contro l’Atalanta ha rivisto il campo dopo un lungo stop. Il suo obiettivo è avere sempre più minutaggio. Vedremo se Pioli lo accontenterà. Lui si sente in grande forma e vuole dare un contributo importante al Milan in questi mesi. Non pensa affatto al ritiro.