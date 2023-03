Thiaw, l’agente svela: “Impressionato da Maldini. Col Milan tutto pianificato”

L’agente di Thiaw parla del trasferimento al Milan dell’ex Schalke 04 e della vetrina che si sta prendendo adesso in maglia rossonera.

Una delle sorprese positive del Milan è certamente Malick Thiaw, diventato titolare nelle ultime quattro partite e il cui rendimento è stato altamente positivo. Il “caso” vuole che con lui dal primo minuto la squadra non abbia mai preso gol e siano sempre arrivate delle vittorie.

Il 21enne tedesco in campo mostra calma e personalità da veterano, è molto attento e abile in marcatura. Se la cava bene anche dal punto di vista tecnico, ma spicca soprattutto nel gioco aereo. Davvero una bella scoperta. Ovviamente bisogna aspettare un maggiore numero di partite per sbilanciarsi sul suo valore, però le sensazioni finora sono molto positive.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno investito circa 7 milioni di euro per comprarlo dallo Schalke 04, soldi ben spesi. Il valore del capitano dell’Under 21 della Germania è destinato a lievitare se le sue prestazioni continueranno ad essere del livello ammirato nei recenti match.

Thiaw, parla l’agente Stipic

L’agente di Thiaw è Gordon Stipic, lo stesso di Hakan Calhanoglu. Nonostante le divergenze sul rinnovo di contratto del turco che poi portarono al trasferimento a parametro zero all’Inter, i rapporti si sono ricuciti. Già nel gennaio 2022 c’era stato un tentativo di portare il difensore al Milan, operazione poi rinviata al mercato estivo.

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, il noto procuratore ha così risposto sul fatto che Malick abbia iniziato a giocare con continuità solo da febbraio: “È entrato a far parte dei titolari in un momento complicato, ma tutto era pianificato. È arrivato preparato e ha lasciato ottime impressioni con le sue qualità e prestazioni. Molti si chiedono ‘poteva giocare prima?’, però il piano dall’inizio era chiarissimo. Tutto concordato con l’allenatore e con il management, che ci hanno spiegato da subito quale sarebbe stato il percorso del ragazzo”.

Per Stipic non è stato sorprendente vedere Thiaw con poco minutaggio all’inizio e poi con una crescita netta del suo impiego. E c’è sempre stata convinzione sulla scelta di approdare al Milan: “Eravamo convinti al 110% anche quando non giocava. Malick aveva tante possibilità, soprattutto in Premier League. Tanti manager gli garantivano un posto da titolare. Però lui è rimasto impressionato dai colloqui con Maldini e Massara. Questo dimostra la sua attitudine, ha scelto la strada più complicata. Il modo in cui è stato presentato il progetto non ha lasciato spazio a dubbi. Disciplina e forza mentale sono la sua forza“.

Malick felicissimo in maglia rossonera

Il suo agente ha descritto bene la mentalità di Thiaw, che non ha temuto di non avere spazio trasferendosi a Milano. Pur consapevole che all’inizio avrebbe giocato poco, era convinto che con il tempo sarebbe riuscito a ritagliarsi un ruolo importante. Oggi è un titolare della squadra di Pioli e il suo rendimento sta sbalordendo tutti.

L’ex Schalke 04 è un ragazzo tranquillo e che non si monta la testa, un grande lavoratore che punta sempre a migliorarsi. Non è un caso che Maldini e Massara abbiano deciso di portarlo a Milanello. Sono sempre molto attenti anche all’aspetto umano e caratteriale, fanno una grande differenza assieme a una buona base tecnico-tattica.