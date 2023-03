Leao, il Chelsea non ha mollato: ecco quando arriverà la risposta al Milan

Arrivano novità cruciali sul rinnovo di Rafael Leao col Milan. Sportmediaset ha lanciato un campanello dall’allarme importante.

Il Milan è tornato a vincere e convincere, ma qualche grossa incognita continua a tenere col fiato sospeso. Soprattutto il rinnovo di contratto di Rafael Leao. Il portoghese non ha ancora firmato quel prolungamento tanto discusso, nonostante adesso siano passati davvero tanti mesi da quando i dialoghi sono stati aperti. Frederic Massara è stato chiaro prima della gara contro l’Atalanta: al momento è tutto fermo, anche se la fiducia continua ad essere tanta.

Ma di questo passo appare inevitabile lo scenario di arrivare all’estate senza un rinnovo firmato, e con l’unica scelta plausibile di cedere il giocatore a caro prezzo. A giugno si sarà ad un solo anno dalla scadenza del contratto, e il Milan non vuole di certo commettere gli errori del passato. Rafael Leao continua a ribadire la sua assoluta volontà di rimanere in Italia e a Milano, una città che lo ha conquistato sotto più aspetti. Poi ci sono i tifosi rossoneri, ai quali l’esterno portoghese si è affezionato terribilmente.

Insomma, Leao è felice al Milan, e allora cosa manca per il rinnovo? Troppe cose direbbe chiunque. Dall’accordo sulla cifra dell’ingaggio, al fatidico contenzioso con lo Sporting Lisbona. Gli ostacoli ci sono, è innegabile, ma sino a qualche tempo fa sembravano superabili. Adesso cosa sta accadendo è poco chiaro, con anche Paolo Maldini e Frederic Massara confusi dalla doppia procura che il giocatore mantiene con Ted Dimvula e Jorge Mendes. Come a dire: chi deciderà il futuro di Leao? Con chi bisognerà discuterne?

Incognite aperte e che stanno preoccupando parecchio i tifosi. Anche perché il tempo scorre inesorabile. Quando potremo avere novità concrete sulla faccenda? A dare una risposta è Sportmediaset.

Rinnovo Leao, ecco quando il Milan avrà una risposta

Sportmediaset ha fatto un focus importante sul rinnovo di Rafael Leao col Milan. Sappiamo bene che l’ultima offerta presentata dal club rossonero al giocatore e al suo agente Dimvula è di 6,5 milioni di euro a stagione. Uno sforzo economico che il Diavolo non ha mai riservato ad alcun giocatore negli ultimi tre anni, se non ad un epico Zlatan Ibrahimovic quando tornato dagli USA. Leao e il suo entoruage sanno bene che altrove potrebbe assicurarsi una cifra ben più ricca, soprattutto in Inghilterra dove le pretendenti non mancano. Ma il forte desiderio di rimanere al Milan, a quanto pare, sta spingendo il giocatore alla permanenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Leão (@iamrafaeleao93)



Secondo Sportmediaset, il portoghese risponderà all’offerta del Milan soltanto dopo il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham. Prima di quella gara Leao e il club vogliono evitare dialoghi che possano alterare ogni minimo equilibrio. Ma è come se Rafa volesse la garanzia di un Milan che ritorna ad esser davvero grande dopo tanti anni, se dovesse approdare ai quarti di Champions. Ma c’è di più. La stessa fonte ha acceso un campanello d’allarme importante. La pretendente vuole ancora Leao.

Leao, il Chelsea non ha mai mollato

Sportmediaset ha sottolineato che il Chelsea è ancora in prima linea per Rafael Leao, nonostante il mercato faraonico concessosi a gennaio. Non sono bastati gli acquisti Mudryk e Joao Felix (in prestito). I blues vogliono un altro talento offensivo di grande qualità. Il preferito rimanere l’esterno del Milan, per questo il Chelsea spera che questo rifiuti l’offerta di Maldini e Massara, così da presentare un’offerta al ribasso in estate.