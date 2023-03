Milan, Luca Bianchin: “La Maura ha un vantaggio. De Ketelaere possibile sorpresa”

Il giornalista è intervenuto ai microfoni di TV Play e ha commentato sia la questione stadio che la partita di domani sera

Durante la consueta trasmissione di TV Play, in onda sul relativo canale Twitch, è intervenuto anche Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, per fare il punto sui temi più attuali che riguardano il Milan.

Bianchin si è soffermato innanzitutto sulla questione del nuovo stadio, che nelle ultime ore si sta rivelando argomento centrale in casa rossonera. Il club ha intenzione di accelerare ogni pratica e l’ultima idea di costruire nell’area dell’Ippodromo della Maura, non molto distante da San Siro, sta prendendo quota ed è stata confermata.

Il giornalista si è espresso quindi a riguardo: “Cardinale vuole uno stadio, al più presto possibile, nel Comune di Milano. San Siro sarà ancora utilizzato, soprattutto dall’Inter, che ha meno pressione di costruire uno stadio di proprietà. Si sta parlando tanto di questa ipotesi Sesto San Giovanni o San Donato, al pari di altre che magari ora non conosciamo. La Maura come zona ha un vantaggio perché è nella città di Milano. E’ un fatto molto politico ed italiano: ci sono dei consiglieri che si oppongono, come sempre accade.

All’ipotesi che quindi i due club meneghini possano spostarsi in comuni diversi, ha risposto: “Inter e Milan in due Comuni diversi? Lo vedrei come uno scenario possibile. L’Inter potrebbe restare a San Siro e il Milan potrebbe spostarsi in una zona della periferia”.

Bianchin sul cambio tattico di Pioli e su De Ketelaere

Bianchin ha poi parlato anche delle questioni che riguardano il campo e delle modifiche tattiche con le quali Stefano Pioli ha risollevato il suo Milan, prima nei risultati e poi nelle prestazioni. Queste le sue dichiarazioni.

“Il 3-4-2-1 del Milan non è tanto diverso dal 4-2-3-1 precedente, cambia davvero poco anche se sono diversi i risultati. I rossoneri sono tornati ad essere aggressivi. Kalulu a destra si alza molto, è importante Maignan perché i centrali possono aprirsi e lasciar giocare lui. Sarà impossibile non sentire la mancanza di Rafael Leao, anche se ultimamente segna poco e si accende a tratti”.

Con l’assenza di Brahim Diaz, domani dovrebbe giocare De Ketelaere: “Può essere una sorpresa, c’è sempre ottimismo intorno a lui. Era partito bene, ma da ottobre in avanti è scomparso e ha dato segnali negativi. E’ introverso e in campo si vede, ma le qualità ci sono”.