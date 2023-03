Nuovo stadio Milan, accordo con CAA Icon. Sondaggio per i tifosi via mail

Il Milan fa sul serio per il nuovo stadio. Scelto un partner di assoluto prestigio nel percorso verso la realizzazione del nuovo impianto

E’ la notizia dell’ultim’ora e che fa capire quanto il Milan sia ormai intenzionato ad andare avanti nella realizzazione di un nuovo stadio di proprietà: il club rossonero, come informa Calcio e Finanza, ha scelto di affidarsi al colosso mondiale CAA Icon nel percorso che condurrà alla realizzazione del nuovo impianto sportivo. Negli ultimi due giorni, il Milan ha portato avanti in maniera concreta l’idea di edificare lo stadio nell’area periferica di Milano, La Maura. Qualche mugugno sul fronte politico nelle ultime ore su tale fatto, ma il club, rappresentato dal suo proprietario Gerry Cardinale, non ha la minima intenzione di arrendersi.

Ma capiamo meglio chi e cosa è CAA Icon e in che modo potrà essere utile al Milan per la realizzazione del nuovo stadio di proprietà. CAA Icon avrà il ruolo di consulente decisivo in tal senso. Non a caso è tra i leader internazionali nei contesti di costruzione di impianti sportivi moderni. Tra le opere di cui ha contribuito alla creazione ci sono la O2 Arena di Londra, l’Allegiant Stadium di Las Vegas, il Milwaukee Bucks Entertainment District, il Rose Bowl di Pasadena e altri maxi impianti per gli sport americani.

In questa partnership è stato ovviamente decisivo il proprietario americano del Milan, Gerry Cardinale con la sua RedBird. Il club rossonero, come spiega Calcio e Finanza, sarà quindi affiancato dalla società di consulenza nel management dello sport, leader a livello globale, come parte dell’attività necessaria per arrivare alla costruzione del nuovo impianto che ospiterà le future gare della squadra.

AC Milan e CAA Icon, un questionario per i tifosi

Per mettersi subito all’opera, il Milan e CAA Icon hanno lanciato un sondaggio ai tifosi per avere informazioni che mostrino linee guida funzionali ai bisogni degli stessi. Insomma, risposte necessarie a comprendere gli usi e le abitudini dei sostenitori nella fruizione dell’esperienza da stadio, e che in particolare il nuovo impianto potrebbe offrire loro. In particolare, il sondaggio ha riguardato:

Frequentazione stagionale allo stadio

Come il tifoso raggiunge lo stadio: mezzi di trasporto pubblici, auto privata, …

Quanto tempo prima si reca allo stadio

Necessità di parcheggio

Modalità di frequentazione: con amici, famigliari, ecc.

Ma non soltanto. Il sondaggio ai tifosi ha riguardato anche quelli che sono i loro bisogni e l’importanza di alcuni elementi distintivi che devono essere presenti all’interno di un impianto confortevole e all’avanguardia, come:

Comodità e ampiezza delle sedute

Cibo e bevande di altissima qualità

Maggior numero di toilette

Usufruire dei servizi hospitality nel pre e nel post-partita

Servizio internet wifi/internet di alto livello

Maggior numero di hostess/steward

Nel questionario rivolto ai sostenitori sportivi si è parlato anche di altri temi fondamentali, come quello relativo alla necessità di uno struttura polivalente, e che quindi possa ospitare anche concerti, o partite delle Nazionali, match di calcio femminile o football americano, conferenze e convegni. Come sappiamo, non esiste ancora il nuovo progetto, e quindi un modello completo e definito del nuovo stadio. Per questo, l’AC Milan, con l’aiuto di CAA Icon, sta cercando di ritrovare i parametri corretti per poter lavorare al meglio in ottica futura.

Come partecipare al sondaggio di AC Milan CAA Icon

L’email per partecipare al sondaggio è stata inviata dai canali del club rossonero a tutti gli iscritti al sito acmilan.com. Se non sei ancora un iscritto e vuoi dare il tuo contributo partecipando al sondaggio CLICCA QUI.