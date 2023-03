Nuovo stadio Milan: tempistiche ed impianti, il sindaco Sala spiega tutto

Torna a parlare il Primo cittadino di Milano, Sala. Il Sindaco, attraverso il proprio podcast, ha fatto il punto della situazione relativa ai rossoneri, in merito al nuovo stadio

La costruzione del nuovo stadio continua a far discutere. Ieri sono arrivate le dichiarazioni di Gerry Cardinale, che di fatto ha lasciato intendere che il Milan è pronto a farsi l’impianto da solo, senza l’Inter.

Sono davvero giorni importanti questi per capire se finalmente verrà fatta una scelta definitiva sull’area dove edificare. E come è noto sta prendendo sempre più piede la possibilità de La Maura.

Anche in questo caso è stato Cardinale a farlo capire, ieri, nel corso del Business of Football Summit organizzato dal Financial Times: “San Siro è stato costruito negli anni Venti. Se vogliamo riportare il Milan e la Serie A al massimo livello mondiale, dobbiamo pensare alle infrastrutture. Stiamo valutando diverse aree, anche una vicino San Siro. La priorità è rimanere nel Comune di Milano. Se possiamo restare, lo faremo, ma deve funzionare per tutti. Valuteremo la migliore opzione. Abbiamo una grande esperienza per quanto riguarda i nuovi impianti sportivi. Sono un grande tifoso dell’essere autosufficiente. Credo che l’Inter stia valutando il suo futuro e noi dobbiamo focalizzarci sul nostro“.

La priorità, dunque, è rimanere all’interno del Comune di Milano, magari a due passi da San Siro. Sì, perché i terreni La Maura si trova a meno di due km dallo stadio.

La Maura ipotesi concreta

Nella giornata di mercoledì Gerry Cardinale, accompagnato da Furlani, ha fatto visita al Sindaco Sala, in Comune, prima di un nuovo summit con Fontana a La Regione Lombardia.

C’è voglia di accelerare e di poter finalmente dare il via all’iter che porti alla costruzione del nuovo stadio, vitale per l’economia del club. Se il Milan vuole davvero tornare grande tra i grandi non può non avere lo stadio di proprietà.

Parla il Sindaco

Dopo il doppio incontro a Milano, sia da una parte che dell’altra le bocche sono rimaste cucite ma in mattinata è tornato a parlare della vicenda, il sindaco Sala, attraverso il proprio podcast, ripreso su Twitter da Luca Bianchin: “La proprietà Milan mi ha comunicato che necessità di tre settimane per studiare un master plan su La Maura, che riguarderebbe solo lo stadio e Casa Milan. Vorrei fosse chiaro che nessuno li manda via da San Siro. Milan e Inter non vogliono più stare a San Siro, per me è doveroso impegnarmi fino in fondo perché si trovi una soluzione alternativa nel Comune di Milano”