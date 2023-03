Pioli e l’importanza di Ibrahimovic: “Gli allenamenti con lui sono diversi”

Stefano Pioli ha rilasciato dichiarazioni importanti su Ibrahimovic in conferenza stampa. Il mister ha ribadito l’estrema importanza dello svedese

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan. Diversi gli argomenti toccati dal mister, con anche una sorpresa negativa in vista della trasferta di domani sera. Difatti, Pioli ha dichiarato che sarà assente Brahim Diaz per infortunio. Il folletto spagnolo ha riportato un trauma contusivo al ginocchio e non sarà dunque della gara. Al suo posto Charles De Ketelaere, chiamato a grandi dimostrazioni.

L’infermeria del Milan sembrava essersi svuotata del tutto, ma l’infortunio di Brahim Diaz torna a riaccendere un campanello d’allarme. Soprattutto in vista della gara di Champions League contro il Tottenham. La sua presenza è ancora in dubbio come ammesso da Stefano Pioli. E’ innegabile, però, che adesso il Milan può contare su giocatori che erano mancati terribilmente nel corso della stagione a causa degli infortuni. Tra tutti, Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic. Due presenze di un’importanza inspiegabile.

D’altronde lo ha dichiarato lo stesso Pioli nella conferenza stampa di oggi. All’allenatore del Milan è stato chiesto se sia stata solo una coincidenza che tornati Ibra e Mike il Milan ha ripreso a vincere. Assolutamente no ha risposto il mister. “No, c’è di più: c’è il lavoro e la qualità dei giocatori. Stiamo parlando di elementi che alzano l’asticella e quindi il livello della squadra…” ha dichiarato Stefano Pioli.

Ma è soprattutto su Zlatan Ibrahimovic che il mister ha fatto un appunto particolare.

Milan, con Ibrahimovic cambiano gli allenamenti

Zlatan Ibrahimovic è tornato a lavorare a pieno regime dopo quasi nove mesi d’assenza. Tempo passato a lavorare duro pur di tornare sul campo, nonostante i 41 anni e nonostante la delicata operazione al ginocchio fatta nell’estate 2022. E’ innegabile che tutti hanno sentito la mancanza del gigante di Malmoe. In primis proprio Stefano Pioli e i suoi compagni. La frase pronunciata oggi dal mister rossonero fa comprendere come le cose cambino quando c’è Zlatan a Milanello. E che ovviamente no, non può essere un caso che il Milan sia tornato a far bene da quando lo svedese è rientrato in gruppo e quindi nello spogliatoio.

A Pioli, in conferenza stampa, è stato chiesto innanzitutto quanti minuti ha nella gambe Ibrahimovic oggi, e se sarebbe pronto a partire dal primo minuto. “Ibrahimovic potrebbe essere titolare anche adesso. Magari non con un minutaggio completo” ha dichiarato l’allenatore. Una risposta che ovviamente ha entusiasmato i tanti tifosi. Che lo vedremo già domani partire dal primo minuto contro la Fiorentina? Difficile, ma ci sarà sicuramente spazio per lui.

In merito, invece, all’enorme importanza e influenza che lo svedese ha sulla squadra e sull’ambiente a Milanello Pioli ha ammesso: “Tutti vogliono che lui ci sia e che giochi, i compagni in primis. Voi non lo vedete, ma c’è grande differenza tra un allenamento con Zlatan e uno senza di lui”. In realtà, si avevano pochi dubbi su tale fattore, sentirlo dirlo dall’allenatore del Milan in persona fa un certo effetto. Come l’effetto Zlatan sul Milan!