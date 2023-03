Tottenham-Milan, ci sarà anche Cardinale: è un “amuleto”

Novità che riguarda il Milan e Gerry Cardinale, il patron rossonero di RedBird. Ora il manager sembra più vicino che mai al suo club.

Dopo mesi di silenzio e zero apparizioni, in questi giorni Gerry Cardinale è finalmente tornato a Milano per lavorare ai progetti futuri e rilevanti del suo club.

Il patron del Milan, che da agosto scorso con la sua società RedBird Capital ha acquisito le quote di maggioranza, è tornato in Italia sia per stare vicino alla squadra, ma soprattutto per accelerare sul progetto stadio di proprietà.

Una buona notizia per i tifosi, che finalmente vedono la presenza concreta della proprietà statunitense dopo troppi mesi di assenza. Anche se è situazione comune dei club guidati da manager stranieri non avere membri o patron finanziari a contatto con la squadra per diverso tempo.

Cardinale porta fortuna al Milan: con lui solo vittorie

Uno dei motivi per cui la presenza di Cardinale è molto apprezzata dai tifosi riguarda anche le partite del Milan. Infatti il patron americano è una sorta di amuleto per Pioli e compagnia.

La novità è che Cardinale sarà a Londra l’8 marzo e assisterà dal vivo a Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi di Champions League. Il presidente di RedBird ha assistito finora a tre partite del Milan, tutte a San Siro. Ed i risultati sono sempre stati ottimali.

Segnalata la sua presenza in tribuna a Milan-Inter 3-2, derby d’andata di campionato. Poi ad ottobre per Milan-Juventus 2-0 e infine lo scorso 14 febbraio per l’andata di Milan-Tottenham, terminata 1-0 per i padroni di casa. Tre vittorie su tre per l’amuleto Cardinale, che dunque si è creato la nomea di portafortuna vero e proprio.

Senza dimenticare che Gerry Cardinale era in Italia nei giorni dell’ultimo Scudetto. A maggio scorso l’allora futuro patron rossonero stava definendo l’acquisto delle quote Milan e ha partecipato anche alla festa per il titolo in centro città, come testimoniato da alcune foto spuntate successivamente.