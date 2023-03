Massara punta su De Ketelaere: “Crescita palpabile. Leao? Nessuna novità”

Arrivano le dichiarazioni di Frederic Massara. Il Direttore sportivo del Milan ha fatto il punto della situazione sui rinnovi di Leao e Giroud, prima di parlare anche di De Ketelaere e Thiaw

Prima del calcio d’inizio di Fiorentina-Milan ha parlato Frederic Massara. Il Direttore Sportivo dei rossoneri ha risposto alle domande relative al futuro di Rafael Leão e Olivier Giroud.

I due attaccanti non hanno ancora rinnovato ma la fiducia resta intatta: “Non ci sono novità di questa settimana ma continua il lavoro con gli agenti – ha ammesso Massara ai microfoni di Sky Sport -. Vogliamo tenere i calciatori per molto tempo e stiamo parlando per trovare una soluzione“.

Arrivano parole importanti su De Ketelaere e Thiaw. Il belga torna titolare; il tedesco, invece, viene confermato al centro della difesa: “Quella di Charles è un’evoluzione normale che tutti i giovani devono affrontare. La sua crescita è palpabile e siamo convinti che le sue qualità si vedranno stasera. Thiaw? Abbiamo la fortuna di avere un allenatore come Stefano Pioli che riesce a tirar fuori il meglio da questi ragazzi. Malick è un ragazzo del 2001, al Milan c’è una pressione sana e giusta e i ragazzi devono dimostrare di poterlo superare”

Crisi alle spalle – “Siamo contenti di aver invertito la rotta ma il cammino è lungo. Già stasera ci sono delle difficoltà da affrontare. Riscatto questione di testa? Si è ritrovato un gioco più unite e le certezze che avevamo perso. Non c’è solo una componente che ci ha fatto sbandare. L’importante, però, è confermarsi stasera”.

Arriva anche una battuta per ricordare Davide Astori – “Era un ragazzo legato al calcio, era forte e trasmetteva serenità alle persone che lo circondavano“.